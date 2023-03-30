Стало известно состояние актера, который пытался покончить с собой во время спектакля в театре Улан-Удэ

Министерство культуры Бурятии проведет свою проверку после случившегося. Фото с сайта Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева

Вечерний спектакль в Русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ в среду, 29 марта, едва не закончился трагедией. Актер труппы прямо во время спектакля «Театр.Изнанка» решил покончить с собой.

Артур Шувалов нанес себе увечье прямо на сцене перед зрителями и коллегами. Случилось это уже после того, как постановка была сыграна, а артисты вышли на поклон. Перед тем, как травмировать себя, мужчина произнес со сцены следующее:

- На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег, - передает слова артиста KP.RU.

Он также поделился, что его супругу Светлану Полянскую также уволили из театра, пожаловался на отсутствие умной режиссуры и усталость. После этого поверг зрителей в шок своим поступком. Коллеги актера, те, что не растерялись, быстро увели раненого за кулисы. Были вызваны медики. Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева рассказала КП-Иркутск о состоянии Артура Шувалова, а также о ситуации в театре.

- Рану актеру Артуру Шувалову зашили в травмпункте, - говорит Соелма Дагаева. - Он после этого, со слов сотрудников театра, приходил в театр переодеться. Его здоровью ничего не угрожает. Что явилось причиной, того, что актер использовал спектакль - публичное мероприятие для демонстративного нанесения себе раны перед зрителями, будет устанавливаться. Правовую оценку случившемуся, думаю, дадут соответствующие органы. В ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент.

Что же касается слов об увольнении его супруги из театра, по словам министра культуры республики, они не совсем верны.

- Светлану Полянскую не увольняли, со слов руководства театра, она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты, - пояснила Соелма Дагаева. - Актрисе давали возможность забрать заявление. Свою проверку после случившегося проведет и Министерство культуры Бурятии.

На данный момент важно, что жизни артиста ничего не угрожает, а в остальных обстоятельствах происшествия будут разбираться – опросят свидетелей и выяснят все события, произошедшие накануне.

Напомним, КП-Иркутск писала об Артуре Шувалове и Светлане Полянской. Когда женщина была на четвертом месяце беременности, актеру поставили страшный диагноз – рак. Пара не опустила руки и боролись с болезнью вместе. В июне 2020 года у актеров родился сын. У Артура Шувалова также есть двое детей от первого брака.

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