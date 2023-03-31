«Осколок прошел в 7 см от сердца»: боец СВО из Забайкалья получил тяжелое ранение в день рождения и выжил

На СВО Алексей отправился командиром зенитно-ракетно-артиллерийской батареи. Фото: личный архив Алексея Соловьева.

- Как только президент Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции, я для себя принял решение – нужно вставать на защиту Родины, - рассказывает «КП» - Иркутск» 43-летний Алексей Соловьев из Забайкалья.

По тембру речи и голосу сразу понятно - на другом конце провода настоящий мужчина. На вопросы отвечает кратко и по делу. 17 лет своей жизни он отдал Родине. Служил на Северном Кавказе и в родном Забайкалье. После выхода на пенсию капитан не растерял форму. Год назад он отправился добровольцем на СВО. И собирается снова! 26 мая прошлого года, в свой день рождения, он получил ранение – 12 осколков от мины пронзили его тело. Но мужчина выжил! Свою историю он рассказал «КП» - Иркутск».

Мечтал о службе с детства

В 2007 году Алексея перевели на Северный Кавказ. Фото: личный архив Алексея Соловьева.

- Служба – мое призвание, - уверен Алексей. - Я с детства мечтал стать военным. После армии подписал контракт. Сразу сумел себя хорошо зарекомендовать. Поэтому меня отправили сначала в школу прапорщиков, а потом на курсы младших лейтенантов. Потом некоторое время я занимался подготовкой срочников в зенитно-ракетном полку Читы. Там я смог подняться до командира учебного взвода.

В 2007 году Алексея направили в Карачаево-Черкессию командиром зенитно-ракетно-артиллерийской батареи. Забайкалец прослужил там шесть лет, затем подошел пенсионный возраст. Тогда он перевелся в родную Читу и через 1,5 года отошел от службы.

На пенсии Алексей не мог сидеть без дела и записался на курсы помощника машиниста грузового поезда. На железной дороге проработал пять лет, а потом решил подрабатывать таксисом - в свое удовольствие.

- В феврале 2022 года объявили о начале СВО. Я пошел добровольцем! - вспоминает Алексей. – О своем решении сказал только жене. Она, конечно, переживала сильно. Но я объяснил: «Так нужно!». Попросил, чтобы не плакала, ждала живым! Дочке же сообщили, что поехал на вахту деньги зарабатывать. Я хотел служить до самого конца СВО, но не получилось. Через два месяца после того, как оказался на линии соприкосновения, 26 мая, в свой день рождения получил ранение. На нас напали в населенном пункте Цуповка. Личный состав я успел увести в укрытие, а вот сам не успел. Мина прилетела в 7 метрах от меня.

12 осколков по всему телу

На СВО Алексей пробыл 2 месяца. Фото: личный архив Алексея Соловьева.

Спас Алексея товарищ. Он дождался затишья и оттащил командира в эвакуационную машину. Там Алексею и оказали первую помощь. А через пару часов он уже лежал на операционном столе в городской больнице Белгорода. Три часа врачи проводили кропотливую работу - ведь мужчине перебило обе ноги. Всего в него попало 12 осколков. Они были по всему телу, в том числе задели голову. Но самым опасным оказался тот, что прошел насквозь через спину, он пролетел буквально в 7 см от сердца. Пройди он чуть ниже, Алексей бы точно не выжил.

- Врачи сказали, что я родился второй раз и в свой же день рождения! - смеясь, говорит забайкалец. - На следующий день после операции, 27 мая, меня самолетом увезли в госпиталь Вишневского в Москву, где я лечился 3 месяца. Раны долго не затягивались. Кстати, осколки не все сумели вытащить. Остались два в ногах и один в голове. Они небольшие и здоровью вреда не принесут.

В свободное время Алексей занимается охотой и рыбалкой. Фото: личный архив Алексея Соловьева.

А 5 сентября прошлого года Алексей был дома. Почти три месяца мужчина ходил на костылях, затем два месяца с тросточкой. И вот только недавно забайкалец начал самостоятельно передвигаться. На хромоту просит не обращать внимания, ведь после операции его нога стала на 3 см короче.

- В планах в мае пройти медкомиссию и отправится второй раз на СВО. Но тут все зависит от врачей, их вердикта. Я ведь все-таки был ранен. Надеюсь, что буду физически полностью здоров через пару месяцев. Меня ждут сослуживцы!

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