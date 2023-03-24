"Говорили, сиди дома с внуками, но я не мог остаться в стороне": 63-летний сибиряк отправился добровольцем на СВО

Сергей уже дважды дедушка. Фото: Сергей Хубраков.

Уроженцу села Нукуты Иркутской области Сергею Хубракову скоро исполнится 64 года. Когда речь заходит про семью, он с гордостью рассказывает, что уже дважды дедушка. Но, несмотря на возраст и статус, здоровью и силе духа Сергея может позавидовать любой 20-летний парень. В чем секрет? Конечно, в спорте! Он постоянно становится участником различных соревнований, тягает гири. Но год назад Сергей решил отложить в сторону гантели и взял в руки винтовку. Отправился прямиком в военкомат, чтобы стать добровольцем спецоперации на Украине. Сибиряк рассказал «КП» - Иркутск» свою историю.

На СВО Сергей пошел из-за смерти друга. Фото: Сергей Хубраков.

Ученика убили

- С детства меня манила карьера военного. Мой дядя даже научил меня в 12 лет стрелять из ружья. Поэтому в школьные годы мечтал поступить в Суворовское училище, - рассказывает Сергей Хубраков. - Но жизнь распорядилась по-другому, и я поступил в педагогический институт на учителя физкультуры. 10 лет своей жизни посвятил школе и детям. Воспитанники росли на моих глазах. Все они для меня, как дети родные! А потом ушел в полицию в уголовный розыск. Но я и после ухода с учениками связь поддерживал. Год назад один из бывших воспитанников подписал контракт и отправился на СВО. А через несколько месяцев я узнал, что он погиб. Ему было всего 28 лет...

Сергей получил серьезное ранение в ногу. Фото: Сергей Хубраков.

Тогда Сергей и решил пойти добровольцем на СВО. Поставил в известность жену и двух сыновей. Дети хоть и были против, но приняли решение отца. А вот супруга сразу в слезы. Но и ее Сергей сумел убедить, что не может поступить иначе.

- 99-летней матери сказал, что поехал на заработки на север, - говорит сибиряк. - Не хочу, чтобы беспокоилась и нервничала.

«Ну, ты куда, дядя Сережа, собрался? Сиди дома и внуков воспитывай. Нечего тебе там делать!», - такими фразами Сергея выгнали из сельского военкомата. Но сибиряк не расстроился и не сдался. Ведь у него за плечами - две командировки в Чечню во время работы в уголовном розыске. Сергей обратился в областной военкомат.

- Приехал я к ним и говорю: «Возраст - это цифры. Посмотрите на меня, я физически готов. И на ваших глазах могу отжаться на кулаках 70 раз». Приняли! - гордится Сергей.

7 раз ногу по кусочкам собирали

Сергей пролежал в госпиталях 2,5 месяца и перенес 7 операций. Фото: Сергей Хубраков.

На СВО Сергей пробыл около двух недель.

- Ночью подняли по тревоге и бросили на линию соприкосновения, - вспоминает мужчина. - Нас, снайперов, распределили по точкам. Я занял свою позицию в окопе и наблюдал. Вижу трех противников, которые спускаются по окопам сверху вниз. Как же я удивился, когда в бинокль заметил девушку! Крашеная прядь кудрявых волос выбилась из-под маскхалата. Я прицелился и следил за ее действиями. А она уже патрон в патронник зарядила для выстрела. Ну, я ей в плечо и выстрелил.

Сергей провел на позиции 40 минут, пока сослуживцы не попросили принести патроны. Сибиряк хотел сократить путь. По окопам, где было безопаснее, не пошел. Тогда его и настигла снайперская пуля. Удар разрывной, который раздробил кость ноги и оторвал мышцу.

- Я боли не почувствовал из-за шока. Сразу достал жгут и перевязал покрепче. Потом товарищ нырнул в окоп и укол поставил, обезболил. И все. Тащили меня на руках 6 км до

Сергей дважды ездил в командировку в Чечню. Фото: Сергей Хубраков.

базы. А там на скорой помощи в госпиталь увезли.

2,5 месяца Сергея возили по госпиталям. Ранение было серьезное. Оперировали 7 раз! В июле прошлого года сибиряк вернулся домой. Близкие встречали со слезами радости.

- Сначала ходил с костылями, потом с тросточкой, а сейчас я уже двигаюсь самостоятельно, - с улыбкой рассказывает Сергей. - В субботу даже поеду на свадьбу. Друг своего сына женит. Буду танцевать!

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