«Мама, папа умер?»: сибирячка посвятила песню «Останься» погибшему на СВО мужу и сняла клип вместе с детьми

Дарья одна воспитывает дочь Софью и сына Тимофея. Фото: Дарья Гуслякова.

- Каждое слово говорит о нашей с мужем любви. Каждая строчка «кричит» о моей боли, - 28-летняя Дарья Гуслякова из Улан-Удэ все еще не отошла от потери.

Ее супруг Денис Гусляков героически погиб на СВО три месяца назад. Женщина осталась одна с двумя детьми. То, что чувствует сейчас, выразила через трек «Останься». Композицию написала сама и посвятила любимому мужу.

- Я занимаюсь вокалом с 6 лет, это хобби всегда помогало в разных жизненных ситуациях, - говорит Дарья. - Сейчас помогает пережить эту боль от потери самого дорогого человека. В песню я вложила все, через что вынуждена пройти. Писала ее для родных и друзей, поэтому исполнила ее на поминках, на 40 дней Дениса. Они сказали, что я должна выпустить ее в память о муже, чтобы услышала вся Россия.

И Дарья прислушалась. Клип на песню «Останься» опубликовала в Сети 20 марта, в день рождения Дениса. Ему исполнилось бы 32 года. В своих строчках женщина просит мужа остаться еще хоть на минуту, ведь она не готова проститься с ним.

В 2015 году пара сыграла свадьбу. Фото: Денис Гусляков.

- Трек «Останься» - мое первое авторское произведение, - говорит Дарья. - С записью клипа помогли коллеги из дома культуры «Железнодорожник», где я работаю. Они предложили свою безвозмездную помощь. Я им очень благодарна за это.

В клипе показана не только судьба Дарьи, но и еще шести вдов, чьи мужья, как и Денис, тоже героически погибли в ходе СВО.

- Мы все переживаем одно горе, - говорит Дарья. - Я написала в одном из пабликов пост. Рассказала про песню, попросила откликнуться женщин, которые хотели бы вместе со мной записать клип. И они откликнулись.

Дарья участвовала в федеральном проекте "Жены героев" в Улан-Удэ. Фото:Яна Мерлинская.

«Не могу сдержать слез», «До мурашек», «Тронуло до глубины души»… Такие отзывы пишут в комментариях под видео. И сдержаться, правда, трудно. Особенно, когда вдовы со слезами на глазах в кителях мужей показывают семейные фото.

Знакомы с детства

Клип - большая история любви Дениса и Дарьи.

- Познакомились мы с Денисом, когда учились в школе. Он был на несколько классов старше меня, - вспоминает в беседе с «КП»-Иркутск Дарья. - Но дружить мы с ним начали только в юношестве. Мне тогда было 17 лет. Как все началось? Он мне просто написал в социальных сетях. Его сообщению я была очень удивлена. После этого все закрутилось. Он красиво за мной ухаживал - дарил цветы, водил в кино.

Любовь пары прошла испытание расстоянием. После окончания школы Дарья поступила в университет Иркутска и уехала из Бурятии. А Денис остался. У него в Улан-Удэ было свое предприятие, которое он не мог оставить. Четыре года молодые люди жили на два города. Денис каждый месяц приезжал к возлюбленной. И в одну из таких встреч…

- Я училась на последнем курсе университета, - вспоминая, рассказывает Дарья. - Денис, как обычно, приехал на выходные. Мы решили прогуляться, по дороге заглянули в кафе. Уже сели за столик, когда он неожиданно встал на одно колено и раскрыл красную коробочку с кольцом. Я была так счастлива. Конечно, я ответила «да»!

В 2017 году у пары родилась долгожданная дочь Софья. Фото: Денис Гусляков.

В 2015 году пара сыграла свадьбу. Через два года у Дарьи и Дениса появилась на свет дочь Софья, а еще через пару лет - сын Тимофей. К тому времени семья перебралась в Улан-Удэ. Дарья сидела в декрете с ребятишками, а Денис начал служить по контракту.

Скинули бомбу на офицеров

- В 2015 году Денис решил подписать контракт на 3 года. Ну, а потом еще на 3 года, а потом и вовсе на 5 лет, - рассказывает вдова. - За это время он стал прапорщиком в войсках связи. В январе 2022-го его отправили в командировку в Беларусь, в феврале он стал участником спецоперации на Украине. В последний раз виделись в августе – он приехал в отпуск на месяц, с орденом Мужества! А в сентябре снова уехал…

Денис дважды удостоен ордена Мужества. Фото:Яна Мерлинская.

27 декабря в дверь Дарьи постучались… Из части где служил Денис, пришли вести – он погиб. Дарья до последнего не верила, пока не привезли тело супруга. 11 января в Улан-Удэ состоялись похороны. Денис посмертно награжден вторым орденом Мужества.

- Сейчас я работаю над второй песней – «Буду жить», - заключает Дарья. – Она тоже посвящена Денису, нашей с ним истории. Выпущу в июне, когда со смерти Дениса пройдет полгода.

Посмотреть клип и послушать песню Дарьи Гусляковой можно на ее странице во ВКонтакте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший лама погиб в зоне СВО. На похороны приехали священнослужители со всей Бурятии (подробнее)

«Поздравил и сказал, что скоро увидимся»: снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены (подробнее)

«Вылитый папа»: жена Героя России Максима Концова рассказала о сыне, названном в честь погибшего отца (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал