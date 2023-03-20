Бывший лама погиб в зоне СВО. На похороны приехали священнослужители со всей Бурятии

Хышикто окончил Агинский бурятский Буддийский институт с красным дипломом по специальности «философ-богослов». Фото: Соелма Бадмаева.

«За Кешу!», «За Хэшика!» - мотострелковый батальон в честь своего командира, 49-летнего Хышикто Цыбикова из Бурятии, так теперь подписывает все снаряды. До юбилея, 50-летия, не дожил всего полгода. Мужчина погиб в ходе спецоперации на Украине. Сослуживцы его знали, как надежного товарища, который первым бросится в бой, а в родной Бурятии – как ламу. Жизнь священнослужителя оборвалась 28 февраля от осколочного ранения. Сибиряка посмертно наградили орденом Мужества.

Жизнь в дацане

- В семье нас было 11 детей, - рассказывает старшая сестра героя, 55-летняя Соелма Бадмаева. – Хышикто родился седьмым. С самого детства он хотел посвятить жизнь богослужению. После школы его призвали в армию. Отслужив, он вернулся домой и решил осуществить свою мечту. Поехал в Эгитуйский дацан. Но поскольку профильного образования не имел, его отправили учиться. Так он поступил в Агинский бурятский Буддийский институт, который окончил с красным дипломом по специальности «философ-богослов». После вернулся в Эгитуйский дацан и стал ламой.

Прослужил несколько лет, а потом был вынужден вернуться в родительский дом. Отец серьезно заболел, а позже слегла и его мама. Хышикто ухаживал за ними.

- Службу в дацане пришлось оставить, больше он к ней не вернулся, - говорит Соелма Бадмаева. – В нашем улусе занялся хозяйством – разведением коней. Свою семью брат так и не смог создать, не сложилось. Всю любовь и заботу он отдавал племянникам и соседским ребятишкам. Играл с ними, учил кататься верхом.

Успел на последний автобус

В улусе Хышикто занялся хозяйством – разведением коней. Фото: Фото: Соелма Бадмаева.

Осенью прошлого года Хышикто мобилизовали. Когда домой пришли с повесткой, его дома не оказалось, гостил у друзей в Улан-Удэ. Родственники сообщили об этом по телефону. Хышикто как настоящий мужчина и не думал скрываться – узнав, что его призывают отдать долг Родине, сам явился в военкомат.

- Один из наших племянников тоже является участником спецоперации на Украине, - говорит Соелма. - Хышикто хотел с ним встретиться. Как нам потом сказали, они в 12 километрах друг друга, но так и не встретились.

О смерти брата Соелма узнала 2 марта. Знакомые начали шептаться якобы он погиб. Женщина не верила. Но через пару дней пришла похоронка…

- Его не стало 28 февраля. В наш небольшой улус 14 марта, в день похорон, приехало 300 человек проводить брата в последний путь. В их числе 25 лам из разных дацанов Бурятии, для нас это большая честь. А жители улуса, спрашивали, видя, как они скорбят: «А ламы плачут разве?».

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