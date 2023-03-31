Не мог остаться в стороне: В Бурятии подросток помог избежать жертв на пожаре. Фото: МВД Бурятии

Как же хорошо, что в мире есть неравнодушные люди, которые в любой момент стараются прийти на помощь и помочь ближнему. Такой же отзывчивый парень нашелся в Бурятии, в поселке Радужный. Историей поделились в местном министерстве внутренних дел.

-30 марта в 00.25 в дежурную часть городского управления полиции поступило сообщение о возгорании двух жилых домов в поселке Радужный, - говорят в ведомстве.

Никто не знает, как могли бы развиваться события того дня, если бы поблизости не оказалось неравнодушных соседей.

Как говорят в полиции, всполохи пожара в окно увидел 11-классник, ученик улан-удэнской гимназии №1 Галсан Галданов. Он не стал терять время и сразу же бросился к машине, позвав с собой еще одного встревоженного соседа. Они выехали на место происшествия, не раздумывая.

Молодые люди разбудили хозяев и сразу же позвонили в ГУ МЧС. К счастью, пострадавших на пожаре нет. Причиной возгорания стало, по предварительной информации, короткое замыкание, говорят в ведомстве.

- Мог ли поступить иначе сын сотрудника полиции? Думаем, ответ очевиден, - добавили полицейские.