Что произошло после концерта Филиппа Киркорова в Иркутске

Концерт Филиппа Киркорова прошел В Иркутске вечером 31 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 31 марта на концертной площадке Иркутска выступил Филипп Киркоров. Судя по комментариям в социальных сетях, концерт прошел на ура, горожане вовсю делятся своими впечатлениями.

Например, фанаты пишут концерт был как красочное шоу: с шикарным живым звуком, яркими костюмами и артистом с полной отдачей.

- Через три часа я подпевала как настоящая фанатка, спасибо вам, это огромный труд, - пишет одна из жительниц.

Некоторые говорят, что у них и вовсе сбылась мечта детства - попасть на концерт Филиппа.

-Сказать, что я просто счастлива, ничего не сказать! Это был невероятный концерт. Следующая мечта - познакомиться с вами лично. Спасибо, что к нам приехали, и за такой шикарный концерт тоже, - не утихают эмоции жителей в социальных сетях.

Многие обратили внимание и на то, что у Филиппа Киркорова был прекрасный сценический образ, а голос - ну просто завораживал. Много комментариев и про то, что Киркоров постоянно растет и развивается в творчестве.

Сам Филипп Киркоров написал следующее:

- Спасибо, Иркутск, это было незабываемо! Летим дальше. 4 апреля - Красноярск, 5 апреля - Новосибирск.