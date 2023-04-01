Лайфхаки понаехавшей в Сочи: как выжить в курортном городе на 3 тысячи рублей и даже развлечься

Набережная Приморского пляжа Фото: Елена СИНИЦА

Не так давно я приняла для себя довольно серьезное решение – переехать из Перми в Сочи. Причины очень просты – надоели уральские морозы, да и просто захотелось сменить обстановку. Прошлым летом приехала в город-курорт, так сказать, на разведку. Где жить? Что есть? Сколько это стоит? Нужно же понимать, как все устроено. Вот только жизнь решила меня, по всей видимости, проверить на прочность, а заодно переубедить ехать в этот город… Итак, вашему вниманию дневники понаехавшей.

Вот такие прекраснейшие закаты можно встретить в Сочи Фото: Елена СИНИЦА

Карту и телефон смыл потоп

Сочи – максимально непредсказуемый город с точки зрения погоды, смотреть прогнозы здесь бесполезно, а их создавать – дело неблагодарное. Вот ты принимаешь солнечные ванны, наслаждаешься теплом, слушаешь шум прибоя... Нравится? Тогда лови ливень и посильнее! Собственно, примерно так и началась моя игра на выживание. В одну прекрасную летнюю ночь я шла домой после посиделок с моими первыми знакомыми в Сочи. Весь день было очень жарко, поэтому одета я была как типичный турист – шорты, майка да шлепки. Идти мне нужно было нудно и долго в горку с приличным наклоном, поэтому периодически я останавливалась отдышаться (да-да, я та еще «бабка» в свои 22). И тут бац – дичайший ливень как из ведра. Произошло это одномоментно. Не спасает даже то, что она, по сути, катится с горки. Чувствую, вода уже выше голени… Пользуясь случаем, передаю привет сочинским градостроителям, которые почему-то решили забыть про ливневки.

Просто красивые пальмы. Зимой их украшают, прям как ёлочки на Урале Фото: Елена СИНИЦА

С горем пополам я таки добралась до своего дома. Сказать, что промокла насквозь – ничего не сказать. Решила лечь спать, ведь очень устала. На утро меня ждал сюрприз – мои телефон и банковская карта отправились на свет иной. Дисплей телефона не реагировал совсем ни на что, ведь был залит водой, а банковская карта, как выяснилось позднее – окислилась, поэтому с терминалами больше не дружит. А впереди еще неделя отпуска!

Центральная набережная Сочи Фото: Елена СИНИЦА

Как вы понимаете, ситуация SOS. Воспользоваться карточкой я не могу, позвонить кому-то тоже, да и бесполезно – переводить деньги в долг банально некуда, снять-то их как? Увы и ах, мадам я современная, поэтому наличкой почти не пользуюсь. К моему превеликому счастью, немного кэша все-таки нашлось - снимала на покупку чурчхелы и домашнего вина на рынке. Итого три тысячи рублей на 7 дней. Ни в чем себе не отказывай…

Игра на выживание

Что делать? А жить и наслаждаться, вот так я решила. И ведь верно говорят: «Главное – позитивный настрой!». Ту последнюю неделю, правда, провела волшебно. И вот как у меня это получилось…

Одно фото уже само по себе греет, не так ли? Фото: Елена СИНИЦА

Лайфхак 1: Едим соседские помидоры и ругаем армянский шашлык

Жила я в арендованном домике, поэтому никаких «все включено» мне не светило. Начала я с попытки познакомиться со своими соседями – знайте, это вам очень поможет в трудной ситуации. Сочинцы довольно дружелюбные люди, особенно те, кто проживают на территории частных секторов. Все друг другу помогают, вот и соседи, даже не зная моей истории, стали каждый день угощать то сладкими мандаринками, то ягодами, то сочными помидорами с собственных грядок. В силу того, что на дворе лето и та еще жара, поверьте, много есть вам не захочется. А подобные «бонусы» к закупленной на оставшиеся деньги еде, очень даже порадуют (уточню, 2000 я потратила на продукты, а 1000 оставила на проезды).

Набережная Приморского пляжа Фото: Елена СИНИЦА

«Едальный» лайфхак №2. Если вдруг вам посчастливилось встретиться с жарящим шашлык армянином (а это обычная история летними вечерами у моря), то самое время сказать, что… получилось у него не очень! Именно так, да, он с пеной у рта будет вам доказывать обратное, предлагая попробовать еще. Но и с похвалой слишком не тяните, тогда может и местного домашнего вина перепадет.

Лайфхак 2: Ищем бесплатные для посещения места

Я не зря упомянула про оставленную тысячу на проезды. На нее вы вполне сможете увидеть не только море в этом замечательном курортном городке. Для «бедных экстрималов» есть автобусы (проезд – 32 рубля), а для «богатых эстетов» - электрички (в среднем стоимость билета 200 рублей, но все зависит от расстояния).

Сама по себе поездка на местном общественном транспорте сродни небольшому приключению, потому что виды открываются прекраснейшие. Если вы можете потратиться на электричку, сделайте это, не пожалеете. Вот только в летний сезон лучше уехать на утренней, когда людей особо нет.

Если вы приедете из дальнего района в центр Сочи, то к вашим услугам замечательные пешеходные маршруты: парк Ривьера, Курортный проспект, дорога от железнодорожного до морского вокзала, длиннющая набережная (а на ней, кстати, бесплатно можно поиграть в волейбол), Навагинская улица (один из главных пешеходных маршрутов). Если бюджет позволяет (а даже с этой тысячей возможность остается), вы можете посетить дендрарий – уникальнейшее место по цене чуть выше проезда в электричке – 320 рублей.

Если вы решили добраться до Адлера, то в вашем распоряжении Олимпийский парк, Сочи парк, ТРЦ «Мандарин», парк «Южные культуры».

«Мандарин» - совсем не только торговый центр, это целый многофункциональный кластер с интересными «фото-зонами» и архитектурными формами. Если же вы придете в Олимпийский парк, то сходите на шоу фонтанов – оно всегда с 19:00 до 20:00. Зрелище впечатляющее.

Вход на Центральную набережную Фото: Елена СИНИЦА

Итог:

Как вы можете понять, даже на оставшиеся три тысячи в кармане вполне себе можно не просто выжить, да еще и развлечься. Моя история завершилась довольно странно. Когда я вернулась из своей «разведки» в Пермь, я вопила в голос, что больше никогда сюда не сунусь. Когда остыла, эмоции поутихли, поняла, что влюбилась в эти сочетания моря и гор, замедленный темп жизни местных и их бурлящую жизнерадостность, и даже в местную нелепую и порой неуместную архитектуру. В декабре я переехала. Насовсем.