Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделе с 3 по 9 апреля 2023 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске на неделе с 3 по 9 апреля 2023 обещает согревать теплыми весенними лучами сибиряков практически каждый день. Ожидаются, конечно, и пасмурные деньки, но их на начавшейся неделе гораздо меньше. Так, в понедельник с самого утра на небе ярко светит солнышко. Однако, ждать 3 апреля невероятного и резкого потепления не стоит. Потепление в ближайшие семь дней будет постепенным, а пока днем воздух прогреется лишь до -1…+1 градуса. И это уже радостная новость. Все-таки в город вернется плюсовая температура. Ветер, по данным Иркутского Гидрометцентра, в областном центре в течение дня будет дуть северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Иркутске на неделе с 3 по 9 апреля 2023: прогноз на будни

В ночь на вторник в Иркутске ожидается -6 градусов ( это будет одна из двух самых холодных ночей на неделе), а днем воздух прогреется уже до +8 градусов.

- Ночью 5 апреля в городе -1 и пойдет снег, - узнала КП-Иркутск в Гидрометцентре России. – Вероятность осадков 87%, прогнозируется, что выпадет до 0.8 миллиметров осадков. Днем в среду будет облачно, но без осадков. Температура воздуха составит три градуса выше нуля.

Ночь на четверг снова похолодает до -6 градусов, но днем в город вернется тепло до +7 градусов, Погода обещает быть облачной с прояснениями. Ночью 5 апреля всего -2, а днем и вовсе до +16 и переменная облачность без осадков.

Погода в Иркутске на неделе с 3 по 9 апреля 2023: прогноз на выходные

В ночь на субботу в городе +1, а днем до +11. Но, увы, дождь. Хотя синоптики обещают, что он будет небольшим и кратковременным. Ночью 9 апреля столбики уличных термометров покажут до -3 градусов, а днем +6. В последний день на начавшейся неделе ожидается облачным с прояснениями и не принесет никаких осадков.

Погода в Иркутске на неделе с 3 по 9 апреля 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделе с 3 по 9 апреля 2023. Данные Гидрометцентра России

Такой будет погода в Иркутске на неделе с 3 по 9 апреля 2023.

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