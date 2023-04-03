Голод довел: мужчина обокрал женщину, чтобы прокормить 17-летнюю жену и грудного ребенка в Бурятии

Сдал краденные вещи на металлолом, чтобы прокормить жену и ребенка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ради своих близких 21-летний мужчина из Бурятии пошел на отчаянный поступок, а точнее на воровство. В сентябре прошлого года подозреваемый снял в аренду частный дом в одном из пригородных садовых некоммерческих товариществ Заиграевского района. Но прожил он там недолго. Через три месяца его уволили с работы, поэтому он больше не мог позволить себе съемную жилплощадь. Ведь денег не было даже на продукты. А 17-летнюю жену и грудного малыша нужно было содержать. Тогда он прихватил с собой с участка проволоку и провода, которые потом сдал на металлолом.

- С заявлением о краже обратилась улан-удэнка, - рассказали в ГУ МВД Бурятии. - Женщина не сразу заметила пропажу. С территории частного подворья тогда пропали катушка с металлической проволокой, медные провода, детский велосипед, а также деревянные доски. Ущерб потерпевшая оценила в 16 тысяч рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

Когда мужчину задержали, он рассказал, куда делись остальные пропавшие предметы. Оказалось, велосипед лежал в разобранном виде на участке, а досками он отапливал дом. Сейчас он устроился на работу автомойщиком. Стоит отметить, что ранее у него не было судимостей.

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