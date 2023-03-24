5,5 млн рублей за сутки украли мошенники у пенсионеров из Усть-Кута Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Усть-Куте вновь зафиксировали всплеск активности телефонных аферистов. За последние 24 часа преступникам удалось выудить из кошельков местных жителей 5,5 миллионов рублей! Самую крупную сумму передала 66-летняя женщина, которой незнакомец предложил заработать на инвестициях. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Заинтересовавшись предложением, она стала пополнять виртуальный счет, - раскрывают детали случившегося в полиции. - Для правдоподобности лжеинвестор отправил пенсионерке графики и диаграммы роста денежных средств.

Но как только жертва обмана решила вывести «прибыль», ей поступил отказ. Мошенники уговаривали ее продолжать вкладывать деньги. Так, сибирячка потеряла более 4,5 миллионов рублей.

На удочку попались еще двое: 68-летний мужчина и 75-летняя женщина. Им якобы позвонили из правоохранительных органов и предупредили, что злоумышленники пытаются украсть средства с их счетов. В общем доверчивые пенсионеры отправили на «безопасные счета» около миллиона. Следователи завели уголовные дела по факту случившегося.

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