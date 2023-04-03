Самолет рейса "Иркутск-Бодайбо" не смог взлететь из-за самовыключения двигателя Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Правоохранители проводят проверку после публикации в соцсетях видео с авиаинцидентом, произошедшим в аэропорту столицы Приангарья утром 2 апреля. Специалисты установят было ли исполнено законодательство о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров в связи с задержкой вылета рейса.

Ролик был снят на борту рейса № 97 "Иркутск-Бодайбо". По словам автора, во время взлета разбег самолета Ан-26 был прерван по техническим причинам. На кадрах видно, как со стороны одного из двигателей вырываются красные искры.

- На борту находилось 34 пассажира, в том числе 1 несовершеннолетний, и 6 членов экипажа, которые на резервном воздушном судне благополучно доставлены в аэропорт Бодайбо, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Задержка вылета рейса составила 1 час 34 минуты.

По предварительным данным, при движении Ан-26 на предварительный старт произошло самовыключение правого двигателя при его прогреве. Командир воздушного судна принял решение о возвращении на стоянку.

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