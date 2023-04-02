«Платье снимали вместе с кожей»: девушка с ожогами 74% тела стала бикини-моделью и нашла любовь

В 5 лет Анна училась заново жить. Фото: архив героини публикации.

Анна Сокирко до сих пор не любит вспоминать о трех долгих месяцах, которые ей пришлось провести в ожоговом отделении. Жизнь 5-летней девочки из Читы на до и после разделил несчастный случай.

- Я слезала со стула и схватилась левой рукой за ручку большущей кастрюли с супом. Кипящий бульон полностью вылился на меня, - поделилась своей историей с корреспондентом «КП»-Иркутск 25-летняя девушка. – В больнице платье, в котором я была в тот день, снимали вместе с кожей. Прогнозы врачей были неутешительными. Им пришлось действовать очень быстро, чтобы спасти мне жизнь.

Большую часть жизни Анна Сокирко боялась показывать миру свои шрамы. Фото: архив героини публикации.

Лицо, спину, руки, живот и ноги девчушки покрыла огромная болезненная рана. По заключениям медиков, ожог поразил 74% ее тела. Но самое сложное ожидало ребенка дома. Родителям пришлось постепенно возвращать дочку к прежней жизни: заново учить говорить, ходить и есть самостоятельно.

- С самого детства меня одолевали комплексы, - признается Анна. – До сих пор я не умею плавать, так как страшно боялась надеть купальник. Весь мой гардероб всегда состоял из брюк и кофт с длинным рукавом. А шрамы на лбу я прикрывала длинной челкой.

Успокоение школьница находила в спорте. С 9 класса каждое утро она начинала с зарядки, а позже занималась в спортивном зале. С поступлением в университет хобби и вовсе стало для сибирячки делом жизни. Девушка вела у студентов уроки физкультуры, после чего подруги сами просили Анну помочь им привести сбросить лишние кило.

Сегодня Анна - известный в Чите тренер, консультант по питанию и модель фитнес-бикини. Фото: архив героини публикации.

- По образованию я специалист по рекламе и связям с общественностью, а также переводчик с китайского языка, но душа всегда лежала к «железкам». Спорт закалил мой характер, к тому же здоровый образ жизни помог сделать рубцы достаточно эластичными, чтобы они не сковывали мои движения и не мешали комфортно жить. Сегодня я профессиональный тренер и консультант по питанию.

Но полностью принять себя и свое тело Анне помогло предложение от организаторов необычного проекта. Позируя профессиональным фотографам в белье, женщины с различными особенностями внешности смогли почувствовать себя настоящими моделями вне стандартов и комплексов.

Раскрыться девушке помогла фотосессия для женщин с особенностями внешности. Фото: архив героини публикации.

- С 22 лет началась моя лучшая жизнь, - вспоминает собеседница «КП». – Это стало отправной точкой. После этого у меня появились футболки, короткие топы, шорты, платья и первый купальник! Я больше не стеснялась ходить с друзьями в бассейн и хвастаться своей фигурой.

В соцсетях читинка стала примером для своих подписчиц. Более того! В родном городе Анна стала одной из лучших в номинации фитнес-бикини, утерев нос соперницам и заняв призовое место в соревнованиях по бодибилдингу.

Во всех начинаниях спортсменку поддерживает любимый. Познакомилась пара семь лет назад. Листая страницы в соцсетях, парень сразу же обратил внимание на светловолосую красавицу и захотел познакомиться.

Сердце забайкалки уже несвободно. Вместе со своим молодым человеком Анна планирует свадьбу. Фото: архив героини публикации.

- Он говорит, что его зацепили моя красота и доброта, - смеется Анна. – Я же, помимо всех его достоинств, особенно ценю то, что он принял меня со всеми особенностями. Вместе мы мечтаем сыграть свадьбу и больше путешествовать.

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