Миссия выполнима или как подготовиться к ЕГЭ за 2 месяца: советы, которые реально работают

Миссия выполнима или как подготовиться к ЕГЭ за 2 месяца. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Подготовиться к ЕГЭ за два месяца. Это вообще реально? Владимир Васенев, выпускник прошлого года, студент Высшей школы экономики, сумел это сделать за… пару недель. Он – не вундеркинд, не ученик модной школы с прогрессивными программами. В небольшом сибирском городке Нижнеудинске Иркутской области, откуда он родом, возможностей не так уж много. При этом Владимир - двухсотбалльник, он набрал по сотне по математике и информатике и еще 98 по русскому языку. Как ему удалось достичь такого результата за совсем короткий срок? Первокурсник отвечает так: «Сумел правильно расставить приоритеты». Своими лайфхаками Владимир Васенев поделился с «Комсомолкой».

Лайфхак №1

Готовимся к «марафону» по плану

- Для начала нужно составить четкий план действий. В первую очередь необходимо налечь на предметы, которые в расписании стоят раньше. А чтобы в голове не образовалась каша, выделите для каждой дисциплины определенные дни, а лучше – часы. Миксуйте их между собой, как предметы на шахматной доске. Так действительно материал лучше запоминается. Эффект – как от смены деятельности, когда умственную заменяешь физической. А еще советую выяснить свои «пробелы» и расписать темы, которые необходимо наверстать.

Владимир Васенев в родном регионе рекордсмен. В 2022 году он стал единственным выпускником, который заработал почти 300 баллов.

Лайфхак №2

Не зубрите, если не хочется

- Зачастую чтение учебников оказывается настолько скучным, что опускаются руки. Существует и другие способы подтянуть знания. При этом они увлекательные! Это подкасты, видеоуроки, научно-популярная литература и документальные фильмы. Я купил интересный обучающий курс YouTube. Так затянуло, что смотрел вместо любимого сериала. При этом всегда делал заметки. Сложные формулы записывал на стикеры и клеил на видные места, чтобы они постоянно мелькали перед глазами. Также старался бросать самому себе вызов и решать интересные задачки, усложняя условия или ограничивая время.

Лайфхак №3

Делаем задания на «автомате»

- Практически все задания вне зависимости от КИМа (контрольно-измерительные материалы – прим. Ред.) шаблонны и похожи друг на друга. Даже сочинения! Научитесь выполнять их на автомате, набивайте руку. Для начала разберитесь в более сложных моментах и постарайтесь изучить как можно больше вариантов. При этом не переставайте тренироваться. А то, что дается легко, освежите в памяти незадолго до дня Х. Так, я подготовился к профильной математике за 2 месяца, а к информатике – за 20 дней.

ВАЖНО!

Вижу цель, не вижу препятствий

Главное - это цель и мотивация, - уверен Владимир. – Лень себя заставить? Вспомните, ради чего усилия – об университете, в который мечтаете поступить. Сделайте все, чтобы не жалеть об упущенной возможности.

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

Светлана ПРОКОПЬЕВА, учитель-рекордсмен по стобалльникам:

Используйте время разумно

Светлана Прокопьева обучает детей больше 35 лет. Фото: МАУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 27. Фото: Светлана Прокопьева

Светлана Прокопьева из Ангарска - педагог со стажем более 35-ти лет. В прошлом году она побила рекорд в Иркутской области по числу «выращенных» по собственной методике отличников по русскому языку. Пятеро из них – стобалльники, остальные добились результата в 96-98 баллов. Ее советы по подготовке для школьников, которые находятся на финишной прямой:

Совет №1

Проработайте слабые стороны

- Последние два месяца перед экзаменами каждый выпускник должен использовать разумно. Как бы не хотелось погулять под весенним солнцем, переведите подготовку практически в ежедневный режим. В первую очередь обратите внимание на свои слабые стороны и прорабатывайте их.

Особенно в этом плане хороши сборники тестов, где к правильному ответу авторы дают краткий комментарий-разъяснение. Еще одна рекомендация – никогда не пренебрегайте домашней работой. В этот период учителя специально включают в него материалы, которые могут попасться на экзамене. В случае, если вы будете сдавать предмет, где предполагается творческое задание – пишите, пишите и еще раз пишите. Для оттачивания мастерства необходимо минимум 3 сочинения в неделю. Работайте с тезисным планом и следите за грамотностью.

Совет №2

Выполняйте все задания, особенно самые «дорогие»

- Нужна хорошая оценка? На ЕГЭ выполняем все задания в КИМе. Для этого во время подготовки изучаем каждое внимательно. Особенно нужно обратить внимание на пункты, которые принесут наибольшее количество баллов. Не бойтесь их и не игнорируйте! Они на то и стоят дорого, чтобы рискнуть.

Если во время экзамена появляется неуверенность в том или ином вопросе – пропустите его и идите дальше. Оставив задачу напоследок, у выпускника будет шанс отвлечься, свежим взглядом посмотреть на условия и дать верный ответ.

Совет №3

Отдыхайте, чтобы не перегореть

- Хотелось бы обратиться к родителям выпускников – никакого прессинга с вашей стороны быть не должно. В первую очередь это ваши дети и только потом - ученики.

Для того чтобы морально быть готовым к такому серьезному испытанию нужно правильно распределять силы, чтобы в самый важный момент не перегореть от усталости. Немалая часть успеха – это правильный режим, крепкий сон, хорошее питание и своевременный отдых. В свободное время отвлекайте школьников от мыслей об учебе. Меняйте обстановку вокруг них: вывезите на природу, отправьтесь в гости или в кино. А самое главное - не забывайте о словах поддержки.

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