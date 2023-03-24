«Я вытащил себя из могилы»: мужчина победил редкий диагноз слоновость и похудел на 145 кг

Андрей Воложанин скинул 145 кг. Фото: из личного архива Андрея Воложанина, снимок из телепередачи "Я стесняюсь своего тела".

51-летний Андрей Воложанин родом из маленького села Александровский Завод, что в Забайкалье. Жил, как все - семья, двое детей, подработки… То поле вспашет, то трактор другу отремонтирует, то сарай построит. Но несколько лет назад жизнь Андрея превратилась в сущий ад. Врачи ему поставили тяжелый диагноз - лимфостаз, который в простонародье называют слоновостью. Из-за нарушения оттока лимфы правая нога Андрея разбухла до 116 см в обхвате и покрылась язвами. На этом мучения не кончились… Мужчина располнел и набрал 232 кг при росте 176 см! Помощь забайкалец нашел в программе «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю», выпуск недавно вышел в эфир. О том, как попал в шоу и как изменилась его жизнь, Андрей Воложанин рассказал «КП»-Иркутск.

Тяжелая работа приковала к кровати

- Кем я только ни работал в селе! Хватался за любой труд, то одному соседу помогу, то другому. Двум моим сыновьям тогда деньги нужны были на учебу. Да и жену баловать хотелось, - говорит Андрей. - Складывал сено в стога по 12 часов в день. Трактор у меня заглох, поэтому пришлось все делать вручную. Работенка не из простых. Еще и жарко на улице было. Вот мне и стало плохо. Неожиданно распухла нога и начала отказывать, поднялась температура, появилась слабость. Спасибо соседу, который со мной на поле был! Если бы не он, то я бы, наверное, погиб. Быстро среагировал и отвез меня домой, а уже родственники доставили в больницу.

Врачи, как приговор, произнесли страшный диагноз…

Нога Андрея в обхвате была больше метра - 116 см. Фото: телепередача "Я стесняюсь своего тела".

- Лимфедема - это хроническая патология лимфатической системы, которая приводит к изменениям кожи, таким как язва, экзема и другим, - рассказали специалисты на телепередаче. - Причины кроются в генетических особенностях.

На следующие три года больницы для Андрея стали вторым домом. Но с каждым обитым порогом надежды на излечение оставалось меньше. В Забайкалье врачи советовали ампутацию. И только в Москве готовы были помочь и спасти ногу. Только вот упиралось все в деньги, которых у Андрея не было. Да и как заработать? Ведь он с кровати подняться не мог, а в семье он единственный добытчик.

Заплакал, когда позвонили с Москвы

Летом текущего года Андрей собирается полететь еще раз на обследование в Москву. Фото: из личного архива Андрея Воложанина.

Невестка Андрея - поклонница передачи «Я стесняюсь своего тела». Не пропускает ни один выпуск. В 2021 году именно она и посоветовала свекру отправить заявку на участие в программе, чтобы ему там помогли. Почему нет? Вдруг повезет!

- Сначала не воспринял ее слова всерьез. Кому я нужен-то, - смеясь, рассказывает Андрей. - Но надежда начала зарождаться. Решил просто зайти на сайт передачи и посмотреть, что она из себя представляет. Оказалось, они помогают людям с заболеваниями и похуже, чем у меня. Тогда мы с семьей решились и подали заявку. А через полгода раздался звонок на мой мобильный: "Берем вас на проект!" От радости у меня даже слезы на глаза навернулись...

Съемки и лечение

Во время съемок в Москве. Фото: из личного архива Андрея Воложанина.

Поверил Андрей, что это все не сон, когда в августе 2021 года к нему в Забайкалье прилетела съемочная группа из Москвы. Они записали историю его жизни и заболевания. А в декабре мужчина и его младший сын сами полетели в столицу на съемки и лечение.

- Было очень тяжело проделать такой путь. Ведь я не мог самостоятельно пройти и пяти метров. Помогал сын. А в аэропорту дали инвалидное кресло, а я в него даже поместиться не мог! Про вечные боли я вообще молчу. Но сдаваться я не собирался, - вспоминает забайкалец. - Когда впервые приехал на съемки, вокруг было столько камер! Встретила тогда меня Ксения Бутова, сосудистый хирург из московского медицинского центра. Я так ей благодарен! Она назначила мне длительное лечение: специальный массаж и бандажирование - перевязывание ноги плотным бинтом.

Каждый день на протяжение 2,5 месяцев Андрей ездил по клиникам.

Теперь Андрей самостоятельно передвигается. Фото: из личного архива Андрея Воложанина.

- А еще мне составили рацион правильного питания. Ведь я тогда был любителем жареной и жирной пищи. Прописали скандинавскую ходьбу и физическую активность, - добавляет он.

Так он прожил в Москве четыре месяца. На протяжении всего этого времени программа оплачивала Андрею проживание в гостинице, проезд и питание. Затем его отпустили домой. В столицу Андрей вернулся через месяц. Нужно было возобновить процедуры. А 12 августа мужчине назначили операцию по уменьшению желудка.

Жена Андрея умерла 4 месяца назад, а сыновья уехали жить в город. Фото: из личного архива Андрея Воложанина.

В итоге мужчина похудел на 145 кг! Сейчас его вес - 82 кг. И Андрей строго придерживается наставлений московских врачей. Много двигается, правильно питается, перевязывает ногу. Ему оформили 2 группу инвалидности, поэтому сейчас он не может работать. Но Андрей ведет хозяйство. А больше и некому… сыновья переехали жить в город, а супруга умерла четыре месяца назад от инсульта.

- Живу один, но не унываю. А летом планирую еще раз полететь в Москву на обследование, - говорит мужчина.

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