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12 марта 2023 2:25

Врач из Братска раскрыл секрет питания, который помог ему похудеть на 40 кг

Алексей Фатеев весил 126 килограмм при росте 176 сантиметра
Регина РАХИМОВА
Алексей Фатеев вешал 126 килограмм при росте 176 сантиметра. Фото: Алексей Фатеев.

Алексей Фатеев вешал 126 килограмм при росте 176 сантиметра. Фото: Алексей Фатеев.

- В юности я был очень даже стройным парнем, - рассказывает с улыбкой Алексей Фатеев. Мужчина живет в Братске, ему 44 года, он врач-терапевт. – Набирать вес начал лет 20 назад – медленно, но верно. Пока однажды стрелка весов не добралась до максимальных для меня 126 килограммов при росте 176 сантиметра.

Тело самого мужчину полностью устраивало. И проблем никаких не испытывал. Фото: А.Н. Сурнин.

Тело самого мужчину полностью устраивало. И проблем никаких не испытывал. Фото: А.Н. Сурнин.

И Алексей резко начал худеть? Нет. Его тело самого мужчину полностью устраивало. И проблем никаких не испытывал – ни со здоровьем, ни в личной жизни. Алексей счастливо женат. С женой Татьяной они вместе много лет, их дочке уже 17. При этом он же сам врач, кстати, потомственный, мама и тетя тоже доктора. Считал, что все под контролем.

- А год назад я сдал анализы, прошел обследование, результаты получил неожиданные, – признается сибиряк. - Мне поставили начальную стадию диабета и тахикардию. Я был в шоке! Ведь меня ничего не беспокоило. Как оказалось, причиной всему – как раз лишний вес. Алексей начал действовать.

- Нужно было срочно, что-то предпринимать. Тогда я решил худеть! Допускать, чтобы заболевания перешли в критическую стадию, совсем не хотелось.

С чего начал? Как и многие – с главного, то есть с рациона. Вся семья поддержала Алексея. Жена решила худеть вместе с супругом, а дочь просто перешла на правильное питание. Фатеевы немного изменили привычное меню. В первую очередь ограничили мучное, картофель, макароны и прочую вредную пищу. Удивительно, но в остальном рацион семьи не поменялся. Ведь их секрет кроется в количестве еды. По словам Алексея, главное есть маленькими порциями, но через каждые 3-4 часа!

При этом полностью от любимых, но таких неполезных блюд, мужчина не отказался. Позволял, к примеру, себе булочки порой. Правда, ел в гораздо меньших количествах и далеко не каждый день.

Фото: Алексей Фатеев.

Фото: Алексей Фатеев.

- Если сильно хотелось, брал булочку. Иначе был риск срывов, - говорит Алексей. – А так я этого избежал. Вторым шагом был поход в спортклуб с инструктором, который расписал мне план тренировок. Около часа 3-4 раза в неделю я проводил в зале. Начинали с кардио, «любимыми» тренажерами стали велосипед, беговая дорожка, лесенка.

Так, мужчина скинул 40 кило. Сейчас вес Алексея 86 кг при росте 172 сантиметра. Сибиряк чувствует себя на все 100%. Здоровье больше не беспокоит, да и от восхищенных взглядов теперь нет отбоя. И жена Татьяна тоже заметно изменилась, сбросила 15 кг!

- На достигнутом результате не остановлюсь, - решительно говорит Алексей. - К лету планирую сбросить еще 10-15 килограмм. Буду чувствовать себя еще лучше!

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