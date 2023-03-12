Врач из Братска раскрыл секрет питания, который помог ему похудеть на 40 кг

Алексей Фатеев вешал 126 килограмм при росте 176 сантиметра. Фото: Алексей Фатеев.

- В юности я был очень даже стройным парнем, - рассказывает с улыбкой Алексей Фатеев. Мужчина живет в Братске, ему 44 года, он врач-терапевт. – Набирать вес начал лет 20 назад – медленно, но верно. Пока однажды стрелка весов не добралась до максимальных для меня 126 килограммов при росте 176 сантиметра.

Тело самого мужчину полностью устраивало. И проблем никаких не испытывал. Фото: А.Н. Сурнин.

И Алексей резко начал худеть? Нет. Его тело самого мужчину полностью устраивало. И проблем никаких не испытывал – ни со здоровьем, ни в личной жизни. Алексей счастливо женат. С женой Татьяной они вместе много лет, их дочке уже 17. При этом он же сам врач, кстати, потомственный, мама и тетя тоже доктора. Считал, что все под контролем.

- А год назад я сдал анализы, прошел обследование, результаты получил неожиданные, – признается сибиряк. - Мне поставили начальную стадию диабета и тахикардию. Я был в шоке! Ведь меня ничего не беспокоило. Как оказалось, причиной всему – как раз лишний вес. Алексей начал действовать.

- Нужно было срочно, что-то предпринимать. Тогда я решил худеть! Допускать, чтобы заболевания перешли в критическую стадию, совсем не хотелось.

С чего начал? Как и многие – с главного, то есть с рациона. Вся семья поддержала Алексея. Жена решила худеть вместе с супругом, а дочь просто перешла на правильное питание. Фатеевы немного изменили привычное меню. В первую очередь ограничили мучное, картофель, макароны и прочую вредную пищу. Удивительно, но в остальном рацион семьи не поменялся. Ведь их секрет кроется в количестве еды. По словам Алексея, главное есть маленькими порциями, но через каждые 3-4 часа!

При этом полностью от любимых, но таких неполезных блюд, мужчина не отказался. Позволял, к примеру, себе булочки порой. Правда, ел в гораздо меньших количествах и далеко не каждый день.

Фото: Алексей Фатеев.

- Если сильно хотелось, брал булочку. Иначе был риск срывов, - говорит Алексей. – А так я этого избежал. Вторым шагом был поход в спортклуб с инструктором, который расписал мне план тренировок. Около часа 3-4 раза в неделю я проводил в зале. Начинали с кардио, «любимыми» тренажерами стали велосипед, беговая дорожка, лесенка.

Так, мужчина скинул 40 кило. Сейчас вес Алексея 86 кг при росте 172 сантиметра. Сибиряк чувствует себя на все 100%. Здоровье больше не беспокоит, да и от восхищенных взглядов теперь нет отбоя. И жена Татьяна тоже заметно изменилась, сбросила 15 кг!

- На достигнутом результате не остановлюсь, - решительно говорит Алексей. - К лету планирую сбросить еще 10-15 килограмм. Буду чувствовать себя еще лучше!

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