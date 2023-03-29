«50-летие отпраздновала в кожаных шортах»: сибирячка похудела на 11 размеров ради мечты

Разница между фото - минус 72 килограмма. Фото: личный архив героини публикации.

Еще несколько лет назад Елена Дьяченко с удивлением рассматривала чужие фотографии до и после похудения, лишь мечтая о похожем результате. А сегодня женщина - успешный наставник по здоровому образу жизни и обладательница прекрасной фигуры. К 50-ти годам сибирячка смогла победить любовь к тортам и булкам ради давней мечты – пощеголять в коротких шортах! Как ей это удалось, и что подтолкнуло кардинально измениться? Об этом в материале «КП».

Бабушкины супы и каши

- Я родилась в Краснокаменске Забайкальского края, - рассказывает о себе «КП» - Иркутск» Елена. – Город – молодой, из-за чего детских садов не хватало, и меня отправили на воспитание к бабушке. Через два года родители своего ребенка не узнали… Бабуля старалась, чтобы я была упитанной – до отвала кормила супами, кашами, пирожками и печеньем. Так, уже в три года у меня появился избыточный вес.

Вернувшись к родителям, малышка продолжила расти и набирать килограммы. В начальных классах Лена поняла, что отличается от худеньких одноклассниц. А позже наступил момент, когда она и вовсе стала крупнее всех учеников в школе.

На фоне своих сверстников Лена (в самом центре) заметно выделялась даже в начальных классах. Фото: личный архив героини публикации.

В 16 лет одевалась, как учителя

К счастью, никто никогда не пытался задеть или обидеть пухлую девчушку. Сама она тоже не обращала внимания на свое тело, пока… не перешла в 8-й класс. Все подруги начали дружить с мальчиками, а на Лену никто из сверстников внимания не обращал.

- В 16 лет у меня был 54-й размер. Так как в магазины города всегда привозили одинаковые вещи, мне приходилось одеваться, как мои учителя. Ну, какой парень захочет ухаживать за девочкой, которая выглядит, как его преподаватель? Глядя на стройных приятельниц, я мечтала когда-нибудь надеть брюки и шорты. Ведь это так красиво и стильно выглядит!

Тогда Елена предприняла первые попытки к похудению: бегала на стадионе, занималась аэробикой по телевизионной передаче и больше 1000 раз за вечер прыгала на скакалке. Но, безуспешно! Вес стоял на месте.

- Только сейчас я понимаю, что для похудения одного спорта мало. 80% успеха - это сбалансированное питание. Я же после изматывающей тренировки могла порадовать себя булкой с маслом. Во время медосмотра перед окончанием школы врач-эндокринолог посоветовала отказаться от жирного, мучного и сладкого. Хватило меня лишь на борщ без майонеза и хлеба. Когда дело дошло до чая, следом в ход пошел сахар, а там и печеньки…

«Можешь остаться прикованной к постели»

Так, на протяжении многих лет Елена Дьяченко пыталась бороться с лишними килограммами, но тех становилось только больше. В 2011 году, когда Елене было 45, стрелка весов указала отметку 133. Ходьба начала сопровождаться болью и хромотой. В больнице ей поставили диагноз «коксартроз тазобедренного сустава». Из-за постоянных нагрузок он разрушался, и сибирячка была не в силах двигаться без обезболивающих. Прогнозы неутешительны: без операции она могла оказаться прикованной к постели, но проводить хирургические вмешательства при таком большом весе было категорически нельзя.

В 45 лет женщина не могла ходить без мучительных болей. Фото: личный архив героини публикации.

- Врач сказал худеть, а пока - использовать трость, но мне было стыдно появляться с ней на улице. На работу ходить надо, поэтому каждое утро я делала уколы и просила 11-летнего сына провожать и встречать меня. То есть мои проблемы со здоровьем стали и проблемами моих близких.

В это время, как спасение, в соцсетях Елене пришло сообщение об открытии в Краснокаменске клуба, где единомышленники худеют и делятся друг с другом своими результатами. Впечатленная забайкалка согласилась попробовать. Она прислушивалась к специалистам, которые составляли для нее план питания, и спустя месяц получила первые результаты – минус 8 килограммов. Но не все было так гладко. Женщина несколько раз бросала начатое, что приводило к откатам.

Стать здоровой ради детей

- В период продолжительной депрессии я заедала переживания. Чаще всего это были сладости. Легко могла съесть в одиночку целый торт! Так, пришел мой максимальный вес – 155 килограммов. И это при росте 162 сантиметра! После окончания одной из рабочих смен (Елена была электромонтером по обслуживанию систем связи и по 12 часов проводила на работе) я просто не смогла встать со стула, пришлось просить сына, чтобы тот забрал меня. Тогда я поняла, что не должна быть обузой для детей. У меня двое сыновей, у них своя жизнь. Старший подарил мне двух чудесных внучек. Ради них я решила быть здоровой.

Елена выбрала быть здоровой ради близких. Фото: личный архив героини публикации.

Женщина взяла себя в руки и вновь принялась считать калории, отказалась от вредной еды и начала больше двигаться. Меньше чем за полгода Елене удалось добиться успеха – минус 40 килограммов! Вскоре ей провели операцию по замене больного сустава, и она смогла подключить к похудению спорт, занимаясь дома в режиме онлайн. А спустя еще год 74-й размер одежды плавно перешел в 52-й.

- Первым делом я полностью обновила гардероб, – делится Елена Дьяченко. – Теперь у меня стильные вещи: короткие куртки, обтягивающие кофточки, высокие сапоги, туфли на каблуке, а самое главное – кожаные шорты, в которых я решила отпраздновать 50-летие и исполнить старую мечту!

Теперь Елена обожает стильно одеваться. Фото: личный архив героини публикации.

Помимо красивой фигуры сибирячка обрела хорошее самочувствие, легкость и крепкий сон.

- Мое утро начинается в 6-7 часов утра. В первый час обязательно завтракаю, так как это самый важный прием пищи. Затем делаю зарядку. Ем пять раз в день, но с дефицитом калорий. Еще одна обязательная привычка – проходить по 8-10 тысяч шагов в сутки. Летом – отказываюсь от такси и маршруток, зимой – бегаю дома по лестнице. Также я выпиваю 3-4 литра воды, а спать ложусь строго в 22:00-23:00.

Рады и близкие Елены. Глаза женщины постоянно светятся счастьем. Теперь она поддерживает девушек с проблемами, от которых когда-то страдала сама. За три года забайкалка помогла освободиться от лишнего веса больше сотни человек.

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