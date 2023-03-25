«Сорвалась с балкона во время секса и отделалась переломом»: медсестра рассказала о буднях в приемном покое

Историями о буднях медиков медсестра поделилась с читателями «КП» - Иркутск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии школьного выпускного все мои подруги четко знали, куда пойдут учиться и какую профессию будут получать. Одна из них, назовем ее Маша, всегда мечтала лечить людей и спасать жизни. Еще будучи студенткой, она начала работать медсестрой в приемном отделении. Чего только за это время она не повидала. Историями о буднях медиков приятельница согласилась поделиться с читателями «КП» - Иркутск.

«Жаловалась на боли в животе, а в итоге… родила»

Обращения в приемный покой посреди ночи – дело обычное. В этой части стационара пациентов регистрируют, осматривают и оказывают первую медицинскую помощь. Эта история произошла с Машей в первый год работы, но оставила впечатлений на всю оставшуюся жизнь. В одну из ее смен в больницу с болями внизу живота приехала женщина, на вид лет 35 – 40. Несчастная корчилась от боли и тяжело дышала. Вокруг нее, не переставая, ворковал обеспокоенный муж. Обычная семейная пара.

- Сначала врачи заподозрили аппендицит, - говорит медсестра. – Но после хирурга осмотр провел гинеколог. Он был в шоке. Началось раскрытие шейки матки, то есть пациентка в этот момент рожала! Никто с первого взгляда и подумать не мог, что она беременна. Ни животика, ни лишнего веса, который мог бы его скрыть, у нее не было.

Сама женщина уверяла врачей, что не подозревала о своем положении. При этом у нее уже есть дети. К счастью, осложнений не возникло. Девочка появилась на свет прямо в «приемнике» (приемное отделение – прим. ред.). Крепкая и здоровая. По словам подруги, лица родителей светились неподдельным счастьем. Через пару часов малышку вместе с мамой перевели в роддом.

«Я лучше вас знаю!»

Еще одна реалия работы в сфере здравоохранения – пациенты и их близкие, которые лучше медиков знают, как лечить и от чего.

- Ситуация: залетает напуганная женщина. Начинает объяснять, что ее «ребенок» ел курицу, и кость застряла прямо поперек горла. Я оглядываю зал, но ни одного ребенка в упор не вижу, - вспоминает Мария. - «Вот мой мальчик сидит» - показывает она пальцем на скамью. Оказалось, что ее сыну через пару месяцев исполняется… 29 лет. Ну, да ладно. Отправили их к врачу, чтобы тот протолкнул косточку вниз.

Но женщина не успокоилась и через 15 минут вернулась. Ее сын чувствовал, будто в горле все еще что-то осталось. Медики объясняли, что это нормально, так как слизистая раздражена, и скоро неприятное ощущение пройдет. Но обеспокоенная мать требовала сделать «ребенку» УЗИ пищевода. Не убедили ее даже результаты рентгена. Сам пациент все это время либо молча сидел в коридоре, либо безуспешно пытался успокоить воинственную родительницу.

- Чтобы вы понимали, такую процедуру ни один адекватный врач делать не будет, так как она не несет в себе никакой информации. Все обозрение закрывает щитовидная железа.

Однако после часа угроз звонком в министерство и напоминаний о клятве Гиппократа персоналу больницы все же пришлось пойти женщине навстречу и проводить ее сына в кабинет УЗИ.

- Теперь я уверена, что все хорошо! – заключила победительница спора и направилась к выходу.

Казалось, что после того, как за чудаковатой семьей захлопнулась дверь, выдохнуло все отделение.

«Сексуальные эксперименты оборачиваются переломами»

На улице стоял жаркий летний день, когда скорая помощь доставила девушку, выпавшую с балкона. Молодая особа пролетела три этажа и умудрилась отделаться лишь переломом ноги и ссадинами. Но как угораздило вывалиться из окна? Делиться подробностями случившегося она не хотела, да и врачей интересовали только последствия и дальнейшее лечение.

- Помню, как медсестры на этаже умилялись тому, какой у нее заботливый молодой человек. Ни на минуту не отходил от любимой. Переживал. Только сама барышня благодарности не выказывала, а кажется, наоборот, была чем-то недовольна.

Перед госпитализацией пациентку ждали стандартные процедуры: регистрация, осмотр и сдача анализов. По результатам последних стало понятно, что недавно у пациентки был половой акт.

- При этом, не больше 1-2 часов назад, - объясняет медсестра. - Примерно столько же времени парочка находилась в больнице. Вряд ли они успели заняться этим в машине скорой. Правда вскрылась, проговорились… Несчастная шмякнулась с балкона в кусты во время сексуального эксперимента… Если бы пациенты знали, сколько у нас на дню подобных историй, давно бы перестали смущаться.

«Первая брачная ночь в травмпункте»

Переборщившие с весельем гости юбилеев и свадеб - постоянные «гости» больниц. Но чтобы с банкета под ручку с женихом приехала невеста? Это, пожалуй, редкость. Подробностями истории, ставшей среди медиков нашего города практически анекдотом, с моей приятельницей поделились коллеги из травмпункта.

- Суббота. У ребят аншлаг: упавшие с горки школьники, мужик весь синий после драки, женщина за голову держится, бабуля с забинтованной рукой охает. В общем, обычный выходной. Очередь в кабинет растет и люди постепенно начинают все громче недовольно бормотать. Вдруг – все резко затихли. Врачу самому интересно стало, что такого случилось.

Выглянув из-за двери, травматолог решил, что кто-то перепутал адрес. Перед ним стояла красавица в пышном белом платье и блестящей фате поверх высокой прически. Рядом – не менее нарядный жених. После неловкого молчания начался диалог:

- Здрасьте, а вы с какими проблемами к нам пожаловали?

- Доктор, понимаете… Моя жена…она рот закрыть не может, - осознав сказанное, парень покраснел и еще больше начал заикаться.

За сценой внимательно наблюдали «зрители в первом ряду». Никто не возразил против того, чтобы пропустить пару молодоженов без очереди.

- В общем, оказалось, что у девушки вывих челюсти. Слишком громко «Ура» на свадьбе выкрикивала, - с улыбкой рассказывает моя собеседница. – Челюсть то ей быстро вправили. Самое смешное, что после полуночи она и жених снова вернулись в травмпункт. Бедняжка, забывшись, неудачно зевнула и… обеспечила себе веселую первую брачную ночь!

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