«Привет, я Маша, и я случайно уехала в кругосветку»: сибирячка уволилась с работы и за полгода посетила 14 стран

Вот уже полгода сибирячка путешествует по миру. Фото: личный архив героини публикации

- Привет, я Маша из Иркутска. И по ходу я уехала в кругосветку…

Такой фразой 25-летняя сибирячка приветствует новых подписчиков в своем блоге. Страницы социальных сетей иркутянки Марии Долгих пестрят яркими фотографиями и видеороликами из разных уголков мира. Италия, Испания, Франция, Арабские Эмираты, Индонезия... В большом кругосветном путешествии девушка находится уже полгода. Причем отправилась она в него случайно.

Захотела увидеть мир

- Я была студенткой Байкальского госуниверситета. Получала высшее образование и работала продавцом в одном из торговых центров Иркутска, - начинает свою историю Мария Долгих. – Дни проходили однообразно, еще и время оставалось свободное. Я решила, что хочу проводить его с пользой. Сидя за прилавком, стала учить английский язык и осваивать удаленные профессии: вести социальные сети, верстать сайты….

Несколько лет назад Мария работала продавцом в торговом центре. Фото: личный архив героини публикации

Постепенно полученные навыки начали приносить ей дополнительный заработок. А со временем Маша поняла, что уже уверенно стоит на ногах и «удаленка» приносит ей больше дохода, чем основная работа. Девушка написала заявление на увольнение и задумалась о том, что хочет посвятить себя путешествиям. На тот момент опыт уже был: Маша объездила многие места на Байкале, побывала в Красноярске, Новосибирске, Алтае. Также проколесила на автомобиле из Иркутска до Санкт-Петербурга вместе с приятелем и даже пожила некоторое время в Москве. Но душа хотела большего.

Путешествия Марии начались с Байкала и близлежащих городов. Фото: личный архив героини публикации

- Я никогда не была в Европе и очень мечтала в нее попасть, - рассказывает Мария Долгих. – Летом прошлого года опубликовала в социальных сетях пост, что ищу единомышленников, которые полетят со мной в путешествие. Откликнулась одна девушка. Другие же начали отговаривать меня от этой затеи. Рассказывали, что консульства отказывают россиянам в получении визы, и что сейчас русским довольно сложно находиться за границей. Я поверила и решила, что перенесу поездку…

В один из дней Маша решила зайти на сайт визового центра и случайно обнаружила, что запись на получение разрешения за границу все же есть. Сибирячка внесла данные и уже через несколько дней девушки получили на руки документы. Позже к ним присоединился еще один парень. И туристы начали составлять маршрут своего путешествия.

- В начале сентября мы сели на поезд «Москва-Калининград» с остановкой в Литве. Нас пропустили на территорию страны без проблем. Изначально мы собирались путешествовать по Европе всего 2-3 недели. Выстроили маршрут: Литва, Италия, Испания, Португалия, а уже оттуда хотели вернуться домой. Но что-то пошло не так… - смеется Мария.

14 стран за полгода

Оказавшись в Италии, ребята взяли в аренду машину и на несколько дней отправились в Швейцарию. Затем вернулись обратно в Италию и уже там приобрели дешевые авиабилеты до Испании. Но в солнечной стране, молодые люди решили, что хотят заехать и в Португалию. Попутешествовав несколько дней там, они вернулись снова в Испанию.

Иркутянка очень сильно хотела увидеть Европу. Фото: личный архив героини публикации

- Мы узнали, что из Испании на пароме можно добраться в Марокко. Буквально за 30 евро и час пути. Решили, что нельзя упускать такую возможность и отправились в эту страну, - рассказывает Мария. – И уже там мы все поняли, что хотим посмотреть еще больше стран.

После этого компания разделилась. Кто-то поехал в Чехию и Австрию. Маша же решила, что хочет увидеть Париж. А через некоторое время было вовсе решено, что молодые люди вновь встретятся на Бали.

Сибирячка посетила 14 стран за полгода. Фото: личный архив героини публикации

- Можно было добраться из Парижа прямым рейсом. Но я решила проложить свой маршрут. Подобрала дешевые билеты и в итоге, я посетила еще четыре страны. Это Амстердам, Израиль, ОАЭ и уже оттуда отправилась на Бали, - рассказывает Мария. – Кстати, эти четыре перелета вышли даже дешевле, чем если бы я летела прямым рейсом. На Бали я поняла, что мое путешествие действительно уже похоже на кругосветку. И мне интересно не останавливаться, а обхватить еще больше стран. Сейчас мы в Тайланде и планируем объехать Азию: Лаос, Камбоджу, Вьетнам, а оттуда в Индию и Непал.

В итоге 14 стран за полгода. Где-то Маша оказывалась просто транзитным проездом, а где-то оставалась пожить на целые месяцы. Девушка признается, что в таких насыщенных поездках все же порой необходимо «заземляться».

Мария признается, в какой-то момент вкус к путешествиям пресыщается. Фото: личный архив героини публикации

- В какой-то момент вкус к путешествиям пресыщается. И ты будто уже не ценишь то, что имеешь. Или перестаешь удивляться чему-то. Мол, вот, я уже что-то подобное видел там, значит сюда не поеду, - признается Мария. - Поэтому очень важно, чтобы была возможность остановиться в понравившихся городах и наполниться силами для новых впечатлений. А еще в какой-то момент начинаешь скучать по состоянию, когда у тебя есть постоянный дом. Ведь каждые 2-3 дня я могу переезжать с места на место, менять апартаменты, города и страны. Я не могу позволить себе купить какую-то понравившуюся вещь, потому что ее просто некуда складывать в рюкзак. Это своеобразный минус такого образа жизни.

Сколько стоит путешествовать по планете

В целом же, как считает Мария, заграничные путешествия намного доступнее, чем может показаться на первый взгляд. Повидать весь мир и при этом не остаться без гроша в кармане помогут некоторые лайфхаки.

Повидать весь мир и при этом не остаться без гроша в кармане помогут некоторые лайфхаки. Фото: личный архив героини публикации

1. В приложении покупки авиабилетов, в настройках можно поставить «галочку», чтобы сервис уведомлял о дешевых предложениях. Отдельные перелеты через страны могут быть дешевле прямых рейсов. А при детальном изучении карт, можно выяснить, что где-то есть альтернативные способы добраться до пункта назначения: поездом, паромом или автобусом.

2. Жилье можно выбирать на сайтах-агрегаторах, а затем через Google maps найти примерное расположение дома. Чаще всего там указаны контакты хозяина. С ними можно связаться напрямую и забронировать апартаменты, сэкономив до 30% от стоимости жилья.

3. Еще есть приложение Klook Travel, где можно отыскать билеты на экскурсии и аттракционы с хорошей скидкой. Благодаря ему в тот же Диснейленд Мария попала не за 150 евро, а за 70.

4. Ну а самый главный лайфхак – это путешествовать с попутчиками, с которыми можно разделить все расходы.

Обо всех этих нюансах и секретах, Маша охотно делится в своем блоге. За ее приключениями следят больше 40 тысяч подписчиков. Многие из них признаются, что опыт сибирячки помогает и мотивирует их на организацию собственных путешествий.

Иркутянка считает, что каждое путешествие помогает открыть себя по-новому. Фото: архив героини публикации

- Я безумно рада, что у меня получается вдохновлять людей к тому, чтобы они меняли свою жизнь. В наше время есть много возможностей для того, чтобы узнать мир, - признается Мария. – Разные страны, разный уровень культуры и жизни, ценности. В каждом путешествии ты открываешь себя по-новому, находишь ответы на вопросы, вдохновляешься. И это невероятно!

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