«Пицца сама не приедет, ее надо испечь»: как семья из Иркутска сбежала в тайгу подальше от цивилизации и что из этого вышло

Шесть лет назад Никита и Елена Бабкины решили «переехать» в тайгу. Фото: из личного архива героев публикации

Оставить шумный город, вернуться в «лоно природы» и жить так, как жили наши предки - шесть лет назад семья из Иркутска, Никита и Елена Бабкины, решили «переехать» в тайгу.

- Мой супруг из деревни. С юных лет ходит на охоту и рыбалку. Я же всегда была городским жителем. Родилась в Саянске, затем переехала в Иркутск, - рассказывает Елена Бабкина. – Встретились с Никитой, в ресторане. Пересеклись глазами, но в тот вечер мы не познакомились. Не поверите, но также случайно столкнулись еще несколько раз. Судьба, наверное… (смеется) Закрутилось… Общались, встречались, поженились и родили троих детей. Жизнь, казалось, устаканилась. Оба работали, я бухгалтер, Никита - строитель, дети ходили в школу и детский сад. Но муж все чаще начал говорить о том, что в городе ему тесно. И как только выдавалась возможность, мчался в деревню, где прошло его детство. Охотился, рыбачил, наслаждался природой. Домой возвращался абсолютно счастливым человеком! И я поняла, в городе он никогда не приживется... Его тянет к природе!

Бабкины своими руками построили настоящую родовую усадьбу. Фото: из личного архива героев публикации

И шесть лет назад Никита решился на смену места жительства. Помог случай. Шесть лет назад мужчина нашел в глубине тайги поляну у притока реки Белой, что в 20-ти километрах от села Тальники в Черемховском районе. Свежий воздух, нетронутая природа, лес кругом и ни души на десятки километров. Не мечта ли?! Для того, кому чужды городские джунгли, это рай на земле. Здесь-то Бабкины и обосновались – построили настоящую родовую усадьбу. Делал Никита все сам – шаг за шагом. Возвел брусчатый дом, затем баню, беседку, дальше – загоны для скота. Коровы, свиньи, овцы, козы, утки, - глава семейства переквалифицировался из строителей в фермеры. За животными ухаживает тоже сам.

Никита все чаще начал говорить жене о том, что в городе ему тесно. Фото: из личного архива героев публикации

И вопрос с электричеством Никита тоже продумал. Его вырабатывают при помощи солнечных батарей. Экологично! Как и вкуснейший домашний хлеб из русской печи, который печет Елена. Правда, совсем от благ цивилизации Бабкины не отказались. В доме есть телевизор, микроволновая печь, чайник. Сотовая связь тоже ловит прекрасно.

- Мне нравится, что жизнь в тайге дает нам возможность вернуться к истокам. Задуматься. Особенно это важно для детей, - рассказывает Елена. – В городе такого не встретишь. Сейчас как все происходит – захотел пиццу, кликнул, и она сама к тебе приехала. И вместе с этим как будто стирается ценность человеческого труда. А здесь, в тайге, нужно наносить воды, наколоть дрова, принести их, протопить печь, дождаться, когда поднимется тесто, испечь хлеб и только потом насладиться вкусом. Кажется хлопотно? Не спорю. Но это так приятно. С одной стороны, вроде как времени больше уходит на бытовые дела, но опять же его на все хватает! Это место с особой энергией. Там даже разговаривать хочется медленнее и спокойнее. Когда я нахожусь в усадьбе, восполняю силы.

Елена считает, что жизнь в тайге дает нам возможность вернуться к истокам. Фото: из личного архива героев публикации

Никита находится в усадьбе почти круглый год. А Елена с детьми приезжают «набегами». В Иркутске ребятишки учатся и ходят в детский сад, посещают кружки и секции. Поэтому вырваться из городской суеты могут разве что на выходные и по праздникам.

Совсем от благ цивилизации Бабкины не отказались. Фото: из личного архива героев публикации

- В будущем мечтаю перебраться туда насовсем! – говорит Елена. – Для меня это уже решеный вопрос. Этот шаг сделать будет несложно.

А о чем мечтают Бабкины? О добрых соседях. Елена признается, что несмотря на все плюсы, которые она нашла для себя в такой жизни, ей все же порой не хватает живого общения.

Особенно Бабкины любят выпекать в печи хлеб. Фото: из личного архива героев публикации

- Хочется создать свое сообщество, - говорит она. - И было бы здорово, если бы рядом с нами здесь жили еще несколько семей, схожих с нами по духу. Чтобы каждый мог заниматься своим любимым делом, фермерством, пчеловодством, да чем угодно! А вечерами мы бы собирались все вместе за вкусным ужином и общались. Поверьте, потребность в этом у людей есть! К нам часто приезжают друзья, я вижу их горящие глаза. Даже самые закоренелые городские жители не прочь посидеть летними вечерами у реки, выпить чаю с малиной и полюбоваться закатом. И я понимаю, что именно этот момент запомнится им на всю жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший лама погиб в зоне СВО. На похороны приехали священнослужители со всей Бурятии (подробнее)

«Мамы и папы не было дома»: 5-летний мальчик сгорел заживо из-за игры со спичками в Иркутской области (подробнее)

Избивал и заставлял стоять на сушеном горохе: иркутянин втайне от сожительницы издевался над ее 4-летней дочерью (подробнее)