Избивал и заставлял стоять на сушеном горохе: иркутянин втайне от сожительницы издевался над ее 4-летней дочерью

Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в истязании несовершеннолетнего ребенка.

Все произошло в июне 2022 года. Когда сожительницы не было дома, мужчина находил малозначительный повод, чтобы поиздеваться над ее 4-летней дочерью. Он избивал ребенка и заставлял стоять на сушеном горохе.

В какой-то момент девочка не выдержала и обратилась за помощью в продуктовый магазин возле дома. Заметив следы побоев, продавец сняла разговор с ребенком на камеру, а затем выложила его в интернет. Происходящим заинтересовались сотрудники полиции, прокуратуры, СК, органов опеки и попечительства.

- Мужчина вину в содеянном не признавал. Ранее он уже неоднократно отбывал наказание за совершение корыстных и насильственных преступлений. Суд назначил иркутянину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Девочку изъяли из семьи. Сейчас она находится в социальном учреждении. По иску органов опеки и попечительства мать ребенка ограничена в родительских правах.

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