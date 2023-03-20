«Мамы и папы не было дома»: 5-летний мальчик сгорел заживо из-за игры со спичками в Иркутской области

Родители часто курили прямо в квартире, поэтому держали спички на видном месте. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Страшная трагедия произошла из-за детской шалости в Усть-Илимске Иркутской области. Это случилось в субботу, 18 марта. Около трех часов дня в экстренные службы поступил звонок от взволнованных жильцов деревянного дома на улице Профсоюзная, заметивших в коридоре клубы черного дыма и почувствовавших запах гари. Когда спасатели прибыли по адресу, выяснилось, что огонь охватил квартиру на втором этаже.

Внутри сотрудники МЧС нашли двух детей. Восьмилетнюю девочку с ожогами 10% кожи ног и рук доставили в хирургическое отделение центральной городской больницы. Ее пятилетнего брата обнаружили без признаков жизни. Врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Но как ребятишки смогли устроить пожар, и где в это время были их родители? Как стало известно «КП»-Иркутск, семья, в которой произошло горе, состоит на учете в органах соцзащиты как неблагополучная. В день случившегося родители оставили дочь и сына одних. Отец находился на работе, а мать ушла в гости к соседям. Заскучав, непоседы решили поиграть. Найти коробок спичек не составило труда, так как взрослые зачастую курили прямо в комнате.

Девочку доставили в больницу Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- В результате пожара сгорел диван-кровать, где ребенок мог играть с огнем. Квартира общей площадью 30 квадратных метров полностью закопчена, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего с начала 2023 года в регионе зарегистрировано 1038 пожаров, на которых погиб 61 человек, 9 из них – дети.

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