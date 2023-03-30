Что решил суд по громкому делу, где биологические родители из Таджикистана забрали дочь у приемной семьи из Иркутска

В 2017 году Михаил и Марина Бухашеевы стали приемными родителями. Фото: личный архив героев публикации

Кажется, в истории супругов Бухашеевых и их приемной пятилетней дочки, которую Марина и Михаил уже больше полугода делят с биологической семьей, произошел перелом. Причем в сторону Бухашеевых! На днях суд признал распоряжение органов опеки об освобождении супругов Бухашеевых от исполнения обязанности опекунов незаконным и обязал органы опеки и попечительства передать ребенка опекунам. Но обо всем по порядку.

Эта история прогремела в июле прошлого года. В социальных сетях появились фотографии маленькой девочки с призывом о помощи. Текст гласил: «Верните нам ребенка».

Итак, в 2017 году Михаил и Марина Бухашеевы стали приемными родителями. Супруги решили подарить семью новорожденной девочке.

- Ей было 2 месяца и пять дней, когда она стала нашей дочкой, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск Михаил Бухашеев. - В ее метрике напротив имен отца и матери стояли прочерки. Поэтому были уверены, при процедуре удочерения проблем не возникнет. И сначала все действительно было хорошо. Но когда дочке исполнилось восемь месяцев, вдруг узнали о существовании ее семьи. Объявились биологические родители и предъявили права на ребенка…

Бухашеевы были уверены, при процедуре удочерения проблем не возникнет. Фото: личный архив героев публикации

Оказалось, что родная мать девочки родом из Таджикистана. В Россию она приехала на заработки. Здесь уже на последних месяцах беременности у нее обнаружили опасное заболевание, которое могло передаться и малышу. К счастью, на здоровье ребенка это не повлияло. В октябре 2017 года на свет появилась здоровая девочка.

Из официального комментария министерства социального развития, опеки и попечительства известно, что «биологическая мать рождение ребенка в органах ЗАГС не зарегистрировала, ребенка из роддома не забрала. В связи с чем, в соответствии с законодательством, в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать и отец были указаны прочерки».

Однако сама биологическая мать в интервью с корреспондентом «КП» - Новосибирск рассказывала, что путаница в документах возникла как раз из-за того самого диагноза. Женщину перевели в инфекционную больницу, разумеется, без младенца. А новорожденную поместили в Ивано-Матренинскую детскую больницу. Как так произошло, сейчас уже не разобраться. Но в итоге девочка по документам оказалась сиротой, а в документах, где указываются сведения о родителях, появился прочерк. А Марина и Михаил Бухашеевы мечтали о ребенке! Стояли в очереди на усыновление. И вот в декабре 2017-го приходит долгожданная весть: есть девочка, родителями для которой они могут стать. О том, что мать не отказалась от ребенка и может появиться в любой момент, Бухашеевых не предупредили. И за ребенка им пришлось судиться.

Решение об удочерении, вынесенное в октябре 2018 года, было отменено в мае следующего года «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Однако биологическая мама все равно не могла забрать девочку. Все в том же году ее выслали из России как нелегалку, женщина работала неофициально. Как рассказывает Михаил, когда биологическая мать вернулась в страну, а это был уже 2022-ой год, она обратилась в органы опеки с заявлением, что хочет забрать малышку. Там постановили, что пока продолжаются разбирательства, женщина должна видеться с девочкой. Встречи проходили в кабинете опеки.

- 22 июля прошлого года нам назначили четвертую ознакомительную встречу с биологической матерью нашей девочки на детской площадке в Иркутске. Там должна была быть только она, еще одна ее дочь, и, возможно, кто-то из представителей их семьи. Но на деле все вышло по-другому, - рассказывает Михаил – Когда мы приехали к месту встречи, сотрудники опеки выдали постановление о лишении статуса приемных родителей. Мы в шоке! А биологическая мать на наших глазах уводит ребенка… Чуть не завязалась потасовка. Дочь была напугана, кричала и плакала… Ее отобрали силой.

Приемные родители сразу же забили тревогу в соцсетях, а также подали иск в суд об отмене данного распоряжения, требовали вернуть свою дочь.

- Эмоционально нам было очень плохо. Супруга стала плохо спать, из-за стресса похудела на 10 килограммов, очень сильно переживала, - признается Михаил. - Но мы старались не опускать руки, а продолжали отстаивать интересы ребенка, которые были изначально нарушены. Когда поступило заявление от биологической матери, нужно было провести детскую психологическую экспертизу на привязанность к родителям. Но этого не было сделано!

Бухашеевы не видели свою дочь уже около восьми месяцев. Фото: личный архив героев публикации

Бухашеевы не видели свою дочь уже около восьми месяцев. Где она находится сейчас – приемные родители не знают. Но предполагают, что биологическая мать могла вывезти ее за пределы России, несмотря на наложенный судебный запрет. На последнем заседании суда представитель кровных родителей предъявила две доверенности, которые были выданы в Таджикистане. С ноября прошлого года ребенок находится в федеральном розыске, который инициирован Следственным комитетом Иркутской области.

23 марта, суд, рассмотрев это резонансное дело, встал на сторону приемных родителей и обязал органы опеки и попечительства передать девочку приемным родителям. Официально решение еще не вступило в законную силу. Ситуация находится под контролем детского омбудсмена Иркутской области.

- Я ознакомилась с судебным решением. Но ситуация, конечно, неоднозначна, с точки зрения исполнимости в текущих условиях. Она вызывает очень много вопросов. Ребенка ведь нет на территории области. А исполнять его должны органы района, - комментирует ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. – Но мы будем обязательно следить за процессом. Ситуация также находится под контролем федерального детского омбудсмена Марины Беловой.

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