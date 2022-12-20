Свадьба закончилась кровавой резней: жених зарезал пасынка прямо на семейном застолье в Иркутской области

Это должно было быть радостным событием, но праздник обернулся трагедией Фото: Иван ВИСЛОВ

Не все свадьбы заканчиваются хорошо: и если драки - достаточно распространенное событие во время праздников, то это застолье новобрачных из Иркутской области обернулось настоящей трагедией. После отмечания свадьбы жених оказался в колонии строгого режима, а его пасынок - в могиле. В Бодайбинском районе Приангарья сибиряк убил сына своей новой жены несколькими ударами ножа.

Игорь* услышал от своей матери о том, что она снова выходит замуж. Избранным оказался Михаил*, который решил стать частью семьи. Молодожены захотели справить свадьбу, позвать самых близких и друзей, чтобы весело за столом отметить счастливое событие. Дату назначили на май. Игорь пришел со своей сожительницей, но по какой-то причине оказался в не самом положительном расположении духа.

Рюмка шла за рюмкой, гости спокойно выпивали и ели, когда постепенно начала нарастать ссора. Игорь сцепился сначала со своей возлюбленной, потом под раздачу попала и его мать. Когда сибиряк начал распускать руки, ударяя женщин, Михаил не стал стоять в стороне. После драки неожиданно у него в руках появился кухонный нож.

Жених четыре раза ударил своего пасынка, в том числе и в грудь. В ужасе гости вызвали врачей, пытаясь спасти Игоря. Но через некоторые время он умер в реанимации. Полиция тоже прибыла на место, где должна была пройти счастливая свадьба. Михаил признал свою вину в полной мере.

- Приговором суда сибиряк был признан виновным в совершении убийства, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима на срок 8 лет лишения свободы, и дополнительным наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, - рассказали в Бодайбинском городском суде.

*все имена изменены

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