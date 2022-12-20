«Мучается от головных болей, идет кровь из носа». Избитый взрослым школьник в Улан-Удэ до сих пор страдает от последствий конфликта

Конфликт разгорелся на территории одной из школ в Улан-Удэ октябрьским вечером этого года. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой

- У Тимура часто болит и кружится голова. Кровь из носа идет несколько раз в неделю.

Все это – последствия страшного избиения, которому подвергся 12-летний Тимур Дугданов из Бурятии. Причем напал на ребенка взрослый мужчина.

Как ранее сообщала «КП-Иркутск», конфликт разгорелся на территории одной из школ в Улан-Удэ октябрьским вечером этого года. После уроков Тимур и его одноклассник, как это часто бывает у подростков, выясняли между собой отношения на улице. В какой-то момент разговор между ними перетек в небольшую потасовку. А еще через время неожиданно рядом с ними появился взрослый – отец одноклассника Тимура. Но вместо того, чтобы разнять пацанов или помочь им в решении их конфликта, мужчина жестоко избил обидчика своего сына. Он выбил Тимуру два передних зуба, пинал ребенка по голове и телу. Неизвестно, чем могло бы все это закончится, если бы не случайный прохожий, который оттащил нападавшего от ребенка.

Вместо того, чтобы разнять пацанов или помочь им в решении их конфликта, мужчина жестоко избил обидчика своего сына. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой

Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга. Долгое время Тимур мог есть только через трубочку, плохо выговаривал слова. Родителям школьника прошлось объявить сбор денег, чтобы отвезти ребенка в Москву на лечение. Около месяца назад врачи успешно перетрансплантировали Тимуру его же зубы с нижней челюсти.

- Нам провели первый этап лечения. Зубы прижились хорошо. Ноют уже не так сильно. Но грызть твердые предметы и жевать ими Тимуру пока нельзя, - рассказывает мама мальчика, Намсалма Цыденова. – Но он счастлив, что может улыбаться хотя бы так.

Казалось бы, что состоянию здоровья ребенка уже ничего не угрожает. Но после возвращения из Москвы, родители мальчика заметили, что их сын стал часто страдать головными болями. Помимо этого, у Тимура несколько раз в неделю идет кровь из носа.

- Мы обратились за помощью к врачам. Невролог сделала несколько обследований и выяснилось, что у Тимура высокое внутричерепное давление. И это могут быть именно последствия того избиения, - рассказывает Намсалма Цыденова. – Он стал менее разговорчив. Быстро устает, когда делает домашние уроки. Может подолгу спать. Тимур старается сильно не жаловаться нам, но по его состоянию видно, что с ним что-то не так. Он терпит эту боль. И раньше с ним такого, конечно же, не было.

Около месяца назад врачи успешно перетрансплантировали Тимуру его же зубы с нижней челюсти. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой

Намсалма и Тимур планируют еще несколько поездок в Москву. Врачам нужно будет закончить начатое лечение, а именно нарастить трансплантированные зубы, а затем поставить мальчику брекеты, чтобы они были более ровными. В столицу школьник отправится практически сразу после новогодних каникул.

Тем временем следователи продолжают разбираться в подробностях этого инцидента. Изначально судмедэксперты квалифицировали побои как легкий вред здоровью, поэтому дело было направлено в мировой суд. Но семья Тимура с таким решением была не согласна. Сторону родителей мальчика заняла и детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью только после того как его под свой контроль взял председатель СК Александр Быстрыкин.

Пока все участники процесса снова дают свои показания. Намсалма готовит документы для нового прохождения судмедэкспертизы. Но уже за пределами Бурятии.

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