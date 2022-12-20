Четырехлетняя девочка из Бурятии едва не умерла из-за передозировки лекарством от температуры

Родители дали дочери жаропонижающее лекарство, но почему-то в дозировке, как для взрослого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В инфекционную больницу Улан-Удэ обратились встревоженные родители 4-летней девочки. Уже несколько дней они пытались вылечить дочь от гриппа. У ребенка была температура 39, озноб и недомогание. И так как состояние ее не улучшалось, родители дали дочери жаропонижающее лекарство. Но почему-то в дозировке, как для взрослого.

Малышке резко стало хуже. Температура не спадала, а сама девочка была очень вялой. Вдобавок появилась рвота. Врачи инфекционной больницы направили ребенка в реанимацию с диагнозом «грипп тяжелой степени». Болезнь осложнялась синдромом Рея. Это редкое, но чрезвычайно опасное состояние, когда поражена печень и нервная система.

- Врачи в отделении реанимации проводили интенсивную терапию, - рассказали в Республиканской клинической инфекционной больнице Улан-Удэ. — Вводился антидот, переливалась донорская плазма крови. После консилиума, проведенного дистанционно с коллегами из Москвы, было принято решение о срочной эвакуации ребенка в столицу.

К счастью, трагедии удалось избежать. Малышка выжила и сейчас идет на поправку. Будут ли какие-либо проверки и разбирательства по этой истории, станет известно позже.

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