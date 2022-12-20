Суд огласил приговор экс-главе минздрава Иркутской области и ее сыну за махинации при закупке масок на 96 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня, 20 декабря, Кировский районный суд Иркутска огласил приговор по громкому делу о мошенничестве при закупке медицинских масок в период пандемии. На скамье подсудимых оказались сразу шесть человек. Среди которых - бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева и ее сын. Каждого из них признали виновными в сбыте фальсифицированных изделий с целью хищения денег из бюджета и мошенничестве. Речь идет об ущербе на сумму больше 96 миллионов рублей.

С момента задержания прошло 2 года

Напомним, экс-чиновницу задержали в ноябре 2020 года. Ее поместили под домашний арест. За время расследования ни сама Ледяева, ни один из ее подельников не дал признательных показаний. Более того, они заняли активную позицию защиты и выдвигали разные версии случившегося, что отняло много времени у следователей. В некоторых случаях правоохранителям приходилось выезжать за пределы Приангарья. К слову, судебное заседание с участием Ледяевой откладывали 77 раз, в том числе по причине болезни участников процесса. Для бывшей главы областного минздрава обвинение запросило 8 лет лишения свободы, для других участников преступления - от 5,5 до 11 лет.

Фигуранты по делу о махинациях. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- Вместе с этим, обвинение просит оштрафовать Ледяеву на 2,5 миллиона рублей с временным лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, - сообщил ранее корреспонденту «КП»-Иркутск» источник, знакомый с ходом заседания.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Иркутской области, а также управления по борьбе с экономическим преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

«Заработали» на фальсифицированных масках

Как установили следователи, с мая по октябрь 2020 года глава минздрава Иркутской области, пользуясь служебным положением, сделала так, чтобы министерство заключило госконтракт по поставке медицинских масок и респираторов с ее сообщниками. При этом она осознавала, что в больницы региона будет передан фальсификат. Не прошедшие регистрацию изделия попали в медучреждения Тулуна, Саянска, Черемхово, Шелехова, Ангарска, Усть-Илимска, Иркутска и других городов. Чтобы скрыть обман, в сопроводительных документах товара были описаны ложные характеристики. Деньги, полученные в результате махинаций, группа разделила между собой и потратила по своему усмотрению.

Приговор

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил бывшую чиновницу к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Трем подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев (в том числе сын экс-министра - прим. ред.) с отбыванием в исправительных колониях общего режима, ещё двум подсудимым - в виде лишения свободы на срок от 5 лет 4 месяцев до 6 лет условно с испытательными сроками 3 и 4 года.

Также суд обязал виновных выплатить ущерб, который они принесли министерству здравоохранения региона и медицинским учреждениям.

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