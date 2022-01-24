Экс-глава Минздрава Иркутской области Наталья Ледяева предстанет перед судом за мошенничество. Фото: правительство Иркутской области

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по уголовному делу, касающемся экс-министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой и еще 5 человек, в том числе сын бывшей главы минздрава. Их подозревают в мошенничестве, а также сбыте фальсифицированных медицинских изделий с целью хищения бюджетных средств. Установлено, что с апреля по октябрь 2020 года злоумышленники поставляли в больницы региона медицинские маски и респираторы, которые не прошли регистрацию. Также товар сопровождали документы с ложной информацией о качественных характеристиках и производителе. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку к уголовной ответственности привлечено 6 лиц, вину в предъявленных обвинениях в полном объеме они не признали, часть из них заняли активную позицию защиты, выдвигали различные версии, которые потребовали производства большого объема следственных, иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе за пределами Иркутской области, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в ведомствах.

В результате министерству здравоохранения Иркутской области и подведомственным ему учреждениям причинен ущерб на сумму свыше 96 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Иркутской области, а также управления по борьбе с экономическим преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

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