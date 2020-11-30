Задержана экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева

Иркутские следователи вместе с полицией и сотрудниками ФСБ задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву. Бывшую чиновницу подозревают в крупном мошенничестве. Итак, по версии следствия, с мая по октябрь этого года, Наталия Ледяева, которая исполняла обязанности главы Приангарья до 12 ноября 2020 года, вместе со своим сыном, а также другими сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава.

- Наталия Ледяева, используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения минздравом Приангарья этого государственного контракта, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – При этом она осознавала, что ее сын вместе с остальными собирается поставить средства индивидуальной защиты, которые не соответствуют госконтракту.

В отношении бывшего министра возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В жилище Наталии Ледяевой прошли обыски. Сейчас решается вопрос об избрании бывшей чиновнице меры пресечения.

Громкое задержание прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Давать оценки действиям Наталии Ледяевой, никто, включая меня, не имеет права, - отметил Игорь Кобзев. - Уверен, что следственные органы проведут объективное расследование. Я как представитель органов власти не имею права и не буду вмешиваться в процесс. Уже неоднократно говорил, и повторю еще раз: у нас нет неприкасаемых. Если человек виноват, он должен отвечать по закону.

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