Суд продлил срок домашнего ареста экс-главе минздрава Иркутской области Ледяевой до 4 февраля

Суд продлил срок домашнего ареста экс-главе минздрава Иркутской области до 4 февраля . Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Срок домашнего ареста экс-министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой продлен до 4 февраля. Последний срок истек 11 января. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутского областного суда.

- Домашний арест продлили на 24 дня – до 4 февраля, - отметили в суде. - Обжалований не поступило, решение вступило в силу.

Напомним, экс-чиновницу задержали в ноябре прошлого года. Под домашним арестом она находится с 27 января 2021 года. Наталью Ледяеву подозревают в крупном мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается.

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