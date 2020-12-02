Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева отправлена под стражу

Наталия Ледяева.

Октябрьский районный суд Иркутска 2 декабря отправил под стражу экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву. Напомним, бывшую высокопоставленную чиновницу, которая являлась главой регионального минздрава до 12 ноября 2020 года, уже 30 ноября задержали следователи и сотрудники ФСБ. Ее подозревают в крупном мошенничестве.

- В следственном изоляторе Наталия Ледяева пробудет как минимум два месяца, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Расследование дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» продолжается.

В чем конкретно подозревают Наталию Ледяеву? По версии следствия, с мая по октябрь этого года, Наталия Ледяева вместе со своим сыном, а также другими сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава.

- Пользуясь своими служебным положением, Наталия Ледяева, обеспечила создание условий для заключения минздравом Приангарья этого государственного контракта, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – При этом она осознавала, что ее сын вместе с остальными собирается поставить средства индивидуальной защиты, которые не соответствуют госконтракту.

Как рассказывают в СК, маски и респираторы, не прошедшие государственную регистрацию в качестве медицинских изделий все-таки были поставлены в учреждения минздрава Приангарья. Чтобы придать вид законной поставки, товару поставили регистрационные удостоверения на другие медицинские изделия. После этого, из бюджета Иркутской области были перечислены те самые 25 миллионов рублей.

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