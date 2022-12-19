«Сбылась мечта»: Как изменилась жизнь школьницы из глухой деревни в Иркутской области, на чей вопрос ответил Владимир Путин

В 2016-м году Лизе было 9 лет, а сегодня студентке уже 16. Фото: личный архив семьи Смирновых

- Я до сих пор храню выпуск «Комсомольской правды» со статьей обо мне, - рассказывает 16-летняя Лиза Смирнова. - Помню, сижу дома, смотрю мультики. Мама протягивает мне телефон и говорит: «Это тебя». Интересуюсь в трубку: «Кто?». Оказалось, что корреспондент! От женщины я и узнала – мой вопрос зачитали президенту во время «Прямой линии».

Имя девочки из небольшой деревушки Верхняя Иреть Иркутской области стало известно на всю страну в 2016-м году. Тогда Лизе было 9 лет, она училась в третьем классе и переживала за свою школу, которая находилась на грани закрытия. Деревянное здание ни разу не ремонтировали за полвека работы. Образование в его стенах на тот момент получало меньше 50 ребят, но кабинетов, где можно было бы заниматься, все равно не хватало. Доходило до того, что несколько классов размещали в одном помещении.

«…ЕГЭ или устный экзамен?»

На одном из уроков в качестве домашнего задания учителя попросили подготовить вопрос для Владимира Путина, тогда девочка быстро смекнула, что нужно написать.

- В начальных классах я до жути боялась экзаменов, - вспоминает в беседе с «КП»-Иркутск» Лиза. – Девятиклассники часто нас запугивали ЕГЭ, говорили, что нам тоже придется его сдавать. Еще и учителя сильно переживали за выпускников и их баллы, что подогревало страх.

В итоге, педагоги отобрали несколько писем от учеников, после чего отправили их на сайт издания «Классного журнала», откуда они попали к организаторам «Прямой линии». Спустя несколько месяцев, 14 апреля, наступил день «Х». Но ни взрослые, ни дети не замерли перед телевизором. Никто не допускал даже мысли, что из трех миллионов сообщений до главы государства дойдет весточка из сибирской деревни с населением около 200 человек.

Третьеклассница поинтересовалась у Владимира Владимировича, что бы тот выбрал: ЕГЭ или устный экзамен. Фото: личный архив семьи Смирновых

- Владимир Владимирович, Вам задают вопросы не только взрослые, но и дети…» - подвела к следующему блоку ведущая в прямом эфире федерального телеканала. – «Если бы у Вас была проверка знаний, что бы Вы выбрали - ЕГЭ или устный экзамен? - зачитала она с листа и добавила: - Елизавета Смирнова, 9 лет, Иркутская область.

- Устный, - не раздумывая ответил президент и улыбнулся.

В зале зазвучали смех и аплодисменты.

Большие проблемы маленькой школы

Во время первого интервью с «Комсомолкой» в 2016 году мама девочки Наталья Сергеевна рассказала, что большая часть послания третьеклассницы осталась за кадром. Девочка поведала Путину о насущных проблемах малокомплектной школы и попросила помочь сохранить ее. Ведь в случае закрытия образовательного учреждения местным ребятам пришлось бы каждый день ездить в соседнюю Голуметь. Тогда же ребенок гордо заявил журналисту, что сильнее всего она хочет стать учителем. «С трех лет», - подтвердила мама. Сначала девчушка «тренировалась» на младшем брате, затем вдохновилась примером классного руководителя.

- Изменилось ли что-то? Да, конечно, - делится директор Верхнеиретской школы Леонид Завозин. – В том же году провели ремонт. За счет муниципального бюджета во всем здании поменяли полы, заменили освещение, но проблемы все же остались. Несколько лет не можем добиться реконструкции спортзала. Летом и зимой дети занимаются на улице, а осенью и весной…в коридоре. Включить нас в программу отказываются, так как нет централизованного водоснабжения. А откуда ему в деревне появиться?

Мама Лизы Наталья Сергеевна работает здесь завхозом. Женщина сетует: ученики очень талантливые, многие побеждают на различных олимпиадах и соревнованиях, но достойных условий для их развития нет.

- При поступлении в колледж абитуриентам добавляют баллы за знаки ГТО. Но наши ребята заведомо не могут получить «золото». Оборудование для сдачи нормативов есть, а помещения – увы.

1 сентября этого года в Верхней Ирети было 32 ученика, к середине года их количество сократилось до 29. Все чаще молодые семьи переезжают в город и забирают с собой детей, беспокоясь за их будущее.

«Буду работать в родной деревне»

Тем временем, семья Смирновых делится радостью – Лиза теперь студентка! Окончив девять классов, она поступила в педагогический колледж в Черемхово, как и мечтала. Девушка планирует выучиться на учителя начальных классов, после чего поступить в вуз, чтобы в будущем преподавать математику.

Лиза уверенно идет навстречу мечте. В этом году она стала студенткой педколледжа. Фото: личный архив семьи Смирновых

- Экзаменов вообще не боялась. Все сдала на 4 и 5, - хвастается первокурсница. – Живу в общежитии, занимаюсь шахматами, теннисом, участвую в акциях «Волонтеров культуры». По дому скучаю, но студенческая жизнь очень нравится. В будущем хотелось бы вернуться в деревню и стать директором нашей школы. Зарекаться не хочу, жизнь покажет. Хотя учителя говорят, что меня ждут.

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