«По бровям видно - ухоженная!»: найдена еще одна гламурная собака с макияжем, на этот раз - в Бурятии

Собака-бровяка стала местной знаменитостью в Селенгинске. Фото: Николай Югов.

- Встретил я это чудо-юдо, когда мусор выкидывал, - рассказывает Николай Югов из Селенгинска, что в Бурятии. – Вижу, она там бегает возле баков, разнюхивает, копается. Подозвал к себе, а когда она мордочку повернула - растерялся. Смотрю, вроде бы обычный пес, но что-то с ним не так. Как будто к нему что-то добавили или пририсовали. А когда присмотрелся, то увидел… брови!

Собака-бровяка стала местной знаменитостью в Селенгинске. Ее часто видят на улицах, возле домов и магазина. И всегда одну, без хозяина. Умиляются, а некоторые даже норовят забрать к себе, но она не дается - дама своенравная, гуляет сама по себе. Но погладить себя позволяет. Прохожие в восторге.

В комментариях написали, что у песика точно есть владелец. Только он пока не спешит объявляться. Фото: Николай Югов.

- Она точно домашняя, по ней видно: чистенькая, откормленная. Я решил дать объявление в социальные сети: вдруг потерялась. Сфотографировал ее и выложил с подписью: «Чья? По бровям видно - ухоженная…», - говорит Николай.

Объявление облетело интернет и набрало 7 тысяч просмотров. Конечно, как у такой красавицы не может быть поклонников? В комментариях написали, что у песика точно есть владелец. Только он пока не спешит объявляться.

«Хозяин - наверное, мастер-бровист»? - шутят в соцсетях. И задаются вопросом, все-таки это нарисованные бровки или природа постаралась, навела красоту? Ведь одна такая гламурная собака-бровяка, родившаяся с макияжем на мордочке, уже прославилась на всю страну. Живет она в Братске, зовут Бетти. «КП»-Иркутск рассказала о ней в 2019 году. Тогда фотографию белой дворняги с черными, словно нарисованными углем изящными бровями, выложил один из местных приютов в соцсетях. Оказалось, что будущую звезду интернета подобрали возле больницы. Попытка стереть собаке брови увенчалась провалом! Из приюта гламурную Бетти забрали в новый дом, а вскоре она стала звездой интернета.

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