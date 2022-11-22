Теперь еще гламурнее. Что стало с собакой-бровякой из Иркутской области, покорившей интернет модным «макияжем»

Собака-бровяка из Иркутской области три года назад покорила интернет модным «макияжем». Фото: соцсети.

Прошло уже несколько лет после нашумевшей истории о необычной собаке-бровяке из Братска. В 2019 году фотографию белой дворняги с черными, словно нарисованными углем изящными бровями, выложил приют «Добрые руки» в соцсетях. Оказалось, что будущую звезду интернета нашли возле больницы - местная жительница узнала, что пес ночует на улице уже двое суток, и забрала его к себе. Попытка стереть собаке брови увенчалась провалом, ведь такая красота у нее от природы! Затем девушка отнесла ее в приют. Сотрудники дали клич о необычной собаке. Через пару часов ее «удочерила» Ксения Маямсина и назвала собаку Бетти.

Первые снимки Бетти, появившиеся в соцсетях. Фото: скриншот видео со страницы dobrye_ruki_bratsk.

- Уже прошло три года, как Бетти стала нашей. Она у нас очень дружелюбная с характером мамочки - любит заботиться и воспитывать. После нее у нас появился еще один бродячий пес Броша или Бро и кот Котобелка-Саня. До Бетти у меня была одна кошка Муся, которой скоро исполнится 21 год. С новыми питомцами она, как с братом и сестрой. Бывает, что дурачатся и играют. А так в доме идиллия, - с гордостью рассказала Ксения.

Все животные были бездомными. Пса Брошу девушка нашла 27 декабря в прошлом году. Тогда она была не готова его забрать к себе, поэтому отвела в приют. Но хвостатый загрустил, перестал есть и пить после ее ухода. Ксения стала навещать его. Позже нашлась хозяйка пса и забрала домой. Но история на этом не закончилась.

- 6 марта наткнулась на пост, где увидела его истощенным. После этого я пыталась найти ему семью, но он долго не приживался и вскоре сбежал ко мне, - говорит Ксения.

Также девушка долго пыталась найти семью коту Сане, но никто не хотел его брать из-за проблем с пищеварением. Оставила питомца у себя, ведь он уже стал родным. А кошка Муся - самый первый питомец Ксении.

Сейчас зоолюбительница занимается благотворительностью и помогает бездомным животным обрести семью с помощью аккаунта Бетти в социальных сетях. За три года Ксения нашла дом для 27 животных! И готова помогать каждому.

Бетти любит зиму и с удовольствием роется в снегу. Фото: соцсети.

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