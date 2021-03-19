Что стало с гламурной дворнягой из Братска, которая на всю страну прославилась своими угольно-черными бровями

Гламурная дворняга из Братска, которая на всю страну прославилась своими угольно-черными бровями. Фото: аккаунт brovisvoi в "Инстаграме".

Помните гламурную жучку Бетти, которая в 2019-м прославилась на всю страну своими шикарными черными бровями? Тогда «Мадам Бровкина» снялась в телепередаче Андрея Малахова, вступила в схватку с самым известным енотом страны, а хозяйка даже завела для нее собственный «Инстаграм». За это время блог стал популярен - 19 тысяч подписчиков. Для Братска, где и живет четвероногая красотка, цифры внушительные. И теперь благодаря страничке Бетти в соцсетях в северном городе спасают брошенных собак.

- Сначала мы помогали только местному приюту «Добрые руки», откуда я когда-то и забрала свою любимицу, - рассказывает «КП»-Иркутск хозяйка дворняги Ксения Маямсина. - Но сейчас на нас подписано много горожан, кто любит домашних питомцев, и мы помогаем им всем, чем можем. Разместить фото пропавшей дворняги? Не вопрос! Найти бездомному хвостатому новый дом? Запросто!

Пристроили уже с десяток псов. У каждого - своя история. Малыша чихуа-хуа чуть не отдали в приют при переезде. Пушистого хаски купили за большие деньги, но не захотели с ним возиться и хотели выбросить. А беспородную дворнягу взяли на передержку и два месяца морили голодом…

Бетти дружит со всеми собаками, которых "пристраивает" через свой блог. Фото: аккаунт brovisvoi в "Инстаграме".

Со всеми Бетти подружилась. Еще бы - у нее у самой судьба не из простых. Тогда, в позапрошлом году, оголодавшую и напуганную, ее нашли у городской больницы. Там бедолага ночевала несколько суток. Затем попала в приют, и волонтеры бросили клич: «Смотрите, какое чудо природы! Эксклюзив! Кто готов стать родителями этой очаровательной малышки - выстраиваемся в очередь! Второй такой нет!» Увидев фото, Ксения Маямсина почувствовала, что это - ее собака.

Так Бетти и живет теперь в любви и заботе. Дворняга, надо сказать, хоть и гламурная, а смышленая! Старается окружить вниманием всех бедолаг, что попадают к ним с улицы, а особенно щенков.

Бетти учит хаски, как "правильно" рыть снег. Фото: аккаунт brovisvoi в "Инстаграме".

- Малышей она к себе в домик уносит, таскает им туда кусочки мяса, нянчится, спит в обнимку с ними, - смеется Ксения. - Если на прогулку они выскакивают первыми, без поводков, то бежит за ними и возвращает обратно, может ласково облаять, если не слушаются. А «подопечные» равняются на нее, становятся воспитаннее. Вместе с Бетти даже поддаются несложной дрессировке, повторяют за ней трюки.

Например, простые команды «лежать, сидеть, стоять» жучка с бровями выучила давно. А теперь осваивает более интересные задачи: уже умеет нажимать на специальный звонок, чтобы позвать хозяев на прогулку!

- Когда мы отдаем собак, с которыми Бетти подружилась, в хорошие руки, она иногда скучает день-другой, - говорит Ксения. - Но и одна умеет веселиться. Зимой обожает нырять в сугробы снега и рыть тоннели, летом - плавает и под водой ловит рыбку! Необыкновенная собака.

Гламурная дворняга очень смышленая, и другие псы на нее равняются. Фото: аккаунт brovisvoi в "Инстаграме".

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