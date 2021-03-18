Просит ласки, как собачка: полуслепой барсук поселился у инспекторов заповедника в Забайкалье

Полуслепой барсук поселился у инспекторов заповедника в Забайкалье. Фото: сайт Даурского заповедника.

Весна, дикие звери выходят из спячки. В Даурском заповеднике, что в Забайкалье, один из таких - молодой барсук - после пробуждения вдруг решил подружиться с людьми.

- Мы стояли на острове на Барун-Торее, - рассказал инспектор Артем Жаргалов. - И увидели, что к нам идет барсук. Похоже, что он людей не боится, по крайней мере погладить себя дает и даже ложится на спину и подставляет живот. Как собака себя ведет.

А когда сотрудники заповедника поехали дальше по делам, зверь увязался за ними. Так вместе и добрались до кордона. А теперь он решил там поселиться. Не уходит и все тут! У бедняги, к слову, нет одного глаза - возможно, он пришел к людям за помощью...

- Хочет быть собачкой, и чтобы его любили! - умиляются в соцсетях сибиряки, увидев видео, как животное ластится к людям.

Ну а вообще барсуки - толстокожие животные, с крепкими длинными когтями, поэтому ничего не боятся. Смело выходят на кордоны. Пару лет назад один такой зверь вообще прибегал, чтобы полакомиться из миски собаки! А та только и могла, что терпеливо ждать, пока он утолит голод.

- Барсуки просыпаются в середине марта, все зависит от погоды. Накопленный на зиму жир им помогает пережить и весеннюю бескормицу. Так что и наш барсук выглядит вполне упитанным, но скорее всего, по словам териолога Вадима Кирилюка, это так, потому что он только недавно проснулся, - добавили в пресс-центре заповедника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Характер у нее боевой!»: раненую сову, спасшуюся от лисы, выхаживают в Иркутской зоогалерее

Птицу со сломанным крылом подобрали в районе Тулуна (подробности)

Цирковая львица почти год прожила в гараже частного дома в Иркутской области

Сейчас измученная "царица зверей" будет приходить в себя в питомнике "К-9" (подробности)

На Байкале косуля сама пришла к людям за помощью

Маленький олененок без сил упал на улице в поселке (подробности)