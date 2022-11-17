Били так, что лишили зрения. В Улан-Удэ пьяные мужчины закидали котенка камнями

Двое пьяных мужчин, увидев, как котенок сидит на заборе, решили покидать в него камни. Фото: из личного архива Стеллы Овсоян

Случай беспрецедентной жестокости произошел на днях в Улан-Удэ. Двое пьяных мужчин, увидев, как котенок сидит на заборе, решили покидать в него камни.

- Я вышла вечером из дома за дровами. Вдруг слышу, что раздается жалобное мяуканье, а следом матерная речь, - рассказывает жительница Улан-Удэ Наталья Казарикина. - Пригляделась, смотрю, мужики издеваются над котенком. Сбили его с забора, потому что он громко кричал, а потом один из них схватил его за горло и бил камнем по голове.

Недолго думая, Наталья оттолкнула живодера в сторону. Между ними завязалась потасовка. Но куда женщине в одиночку справиться с двумя пьяными мужчинами? В этот момент на подмогу к Наталье прибежали старшеклассники из местной школы, которые гуляли неподалеку. Вместе они помогли удержать извергов до приезда сотрудников полиции.

- Я взяла животное на руки. Оказалось, что это кошечка, - рассказывает Наталья. - Ей месяца три-четыре всего. Худая, кожа да кости одни.

После этого Елена обратилась за помощью к зооволонтерам из фонда «Собака счастья». Кошечку оперативно отвезли на осмотр к ветеринарам, сделали рентген. К счастью, обошлось без переломов. Но из-за сильного удара животное ничего не видит и не может есть из-за нарушения координации движения.

- У нас уже прошла консультация с офтальмологом. Ему кажется, что зрение должно восстановиться, но нужно подождать, - рассказывает волонтер фонда Стелла Овсоян. – Если через неделю кошка не начнет видеть, потребуется консультация невролога. Но в целом, состояние животного стало лучше. Если первые дни она не вставала и не двигалась, то сейчас хотя бы пытается поесть самостоятельно. Надежда спасти ее есть!

Спасенной кошечке дали имя Снежа. Фото: из личного архива Стеллы Овсоян

Чтобы полностью обследовать и вылечить животное, нужны деньги. Волонтеры уже объявили сбор на лечение в социальных сетях фонда.

Спасенной кошечке дали имя Снежа. Как рассказывают зоозащитники, она довольно контактная и ласковая мурлыка. Наталья уже точно решила, что оставит спасенное животное у себя дома.

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