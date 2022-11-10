Брошенную в мешок кошку спасли от смерти в канализационном люке в Усть-Илимске. Фото: Матвеева Е. И.

Жалобное мяуканье, доносящееся из канализационного люка, услышала жительница Усть-Илимска, прогуливаясь в районе улицы Наймушина. Заглянув внутрь, она увидела барахтающийся завязанный мешок. Стало понятно, что несчастное животное оказалось в ловушке «благодаря» человеку. К счастью, сибирячка не оставила мурлыку в беде и позвонила зоозащитникам. За спасение взялась волонтер по имени Елена. Кошку освободили и отвезли в ветклинику на осмотр.

- Сильное переохлаждение, распухшая нижняя губа, ушибы, мордочка в крови, - рассказывает один из волонтеров. - Скорее всего, кошка пыталась выбраться и прогрызала злосчастный мешок, из-за этого и поранилась.

Восстанавливаться после пережитого предательства питомец будет в приюте для бездомных животных «Хатико». Даже несмотря на перенесенный стресс, «девочка» очень нежно относится к людям: ластится и мурлычет. Всех, кто захочет подарить кошечке дом, любовь и заботу, просят обращаться в социальные сети приюта.

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