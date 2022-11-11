Судебное заседание по делу экс-главы минздрава Иркутской области отложили в 77-ой раз. Фото: правительство Иркутской области

9 ноября судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой отложили в 77-ой раз. Оно перенесено на 14 ноября. Об этом сообщают на сайте Кировского районного суда города Иркутска.

Первое судебное заседание было назначено на 8 февраля текущего года. Однако несколько раз его проведение было сорвано из-за отсутствия защитника по причине болезни. Также сроки приходилось смещать из-за неудовлетворительного состояния здоровья подсудимой.

Напомним, Наталия Ледяева являлась главой регионального минздрава до 12 ноября 2020 года, 30 ноября 2020 ее задержали следователи и сотрудники ФСБ. По версии следствия, с мая по октябрь этого года, Наталия Ледяева вместе со своим сыном, а также другими сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава.

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