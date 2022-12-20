Сыну экс-министра здравоохранения Иркутской области суд назначил 8,5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Иркутска признал сына экс-министра здравоохранения Наталии Ледяевой, виновным в крупном мошенничестве при закупке медицинских масок во время пандемии. Ущерб региональному минздраву в результате махинаций, в которых участвовали 6 человек, в том числе бывший министр, составил больше 96 млн рублей.

- Ему назначено 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, - сообщил корреспонденту "КП"-Иркутск" источник, знакомый с ходом судебных разбирательств.

Напомним, экс-чиновницу задержали в ноябре 2020 года. За время расследования ни сама Ледяева, ни один из ее подельников не дал признательных показаний. К слову, судебное заседание откладывали 77 раз, в том числе по причине болезни участников процесса. Для бывшей главы областного минздрава обвинение запросило 8 лет лишения свободы, для других участников преступления - от 5,5 до 11 лет.