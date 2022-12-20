Приемная мать сутки наблюдала за мучениями 3-летней девочки от ожогов, пока та не умерла. Что решил суд

Приемная мать сутки наблюдала за мучениями 3-летней девочки от ожогов, пока та не умерла. Фото: СУ СКР по Забайкалью

Суд поставил точку в шокирующей истории из Забайкальского края. Оглашен приговор опекунше, по чьей вине в муках погибла трехлетняя девочка.

Все произошло в начале сентября. 40-летняя женщина вместе с ребенком пошла в баню. Поставила тазик с кипятком на деревянную полку и отошла в сторону. Кроха поскользнулась на мокром полу, схватилась ручкой за полный таз и… опрокинула его на себя, растянувшись на полу. Последствия были страшными – 60% тела малышки покрыл ожог. Требовалась срочная помощь медиков, госпитализация…но сибирячка не посчитала нужным вызвать даже скорую. В больницу она обратилась лишь на следующей день, когда было уже слишком поздно - девочка умерла.

- Жительница Забайкалья осуждена к двум годам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. за причинение по неосторожности смерти малолетней девочки, опеку над которой оформила за пять месяцев до происшествия, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Свою вину опекунша полностью признала. Родная мать девочки, к слову, отбывает срок. Правоохранители допрашивали ее по видеосвязи.

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