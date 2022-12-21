В АНХК запустили производство нового продукта

ФОТО: Екатерина Баранова.

Ангарская нефтехимическая компания особое внимание уделяет совершенствованию производственных схем, а также производству новых видов продукции, соответствующих современным экологическим требованиям. В этом году потребителям был отгружен новый продукт - судовое остаточное топливо марки RMLS.

- Весь мир озабочен тем, чтобы воздух был чистым не только в городах, но и на морских пространствах - там, где существуют выбросы от переработки судового топлива, - пояснил заместитель начальника испытательного центра - управления контроля качества АНХК по новым технологиям Игорь Кузора. - В связи с этим ужесточается главный показатель - содержание серы. Требования по отношению к существующим видам топлива ужесточились практически в три раза.

Чтобы соблюдать эти требования, в АНХК разработали и запустили в производство малосернистое остаточное судовое топливо RMLS с улучшенными экологическими показателями. Разработкой рецептуры нового продукта занимались специалисты предприятия с привлечением корпоративных институтов.

- Путем смешения трех компонентов базовых масел мы получили топливо судовое остаточное, отвечающее соответствующим требованиям, - пояснила Елена Симонова, ведущий инженер отдела технологического мониторинга ИЦ-УКК. - Для испытаний были приготовлены образцы двух марок в условиях, приближенных к промышленным.

После получения положительных результатов испытаний от ВНИИ НП в АНХК приступили к промышленному производству нового продукта. Он уже отгружается потребителям на Дальний Восток - около четырех тысяч тонн ежемесячно. Это позволило предприятию расширить ассортимент вырабатываемых нефтепродуктов, повысить нагрузку масляного производства по сырью до максимально проектной мощности и снизить выпуск низкомаржинальных продуктов, таких как топочный мазут.

Судовое остаточное топливо применяется в судовых энергетических установках. Это тяжелый вязкий нефтепродукт, получаемый путем смешения остаточных нефтепродуктов и дизельных фракций.