«Разряд ударил в голову и вышел через пятку»: что произошло с сибиряком, чудом выжившим после удара молнии

Что произошло с сибиряком, чудом выжившим после удара молнии. Фото: архив героя публикации

- Экстрасенсорных способностей пока не появилось. Наверное, время еще не пришло, - смеется 44-летний тренер боевых единоборств из Иркутска Евгений Александров. С восхождения на Шумак, во время которого спортсмен «отметил» второй день рождения, прошло почти полтора года. О пациенте лечащие врачи говорят: «родился в рубашке», а тот факт, что он смог вернуться к полноценной жизни, единогласно прозвали чудом. На высоте около 2,5 тысяч метров в августе 2021 года в голову сибиряка ударила молния. «Разряд» вошел в голову, пронзил тело и вышел через левую пятку.

И разорванные кроссовки. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Как итог: перелом скуловой кости, лопнувшие барабанные перепонки и разорванные в клочья кроссовки. Благо, в том походе помимо Евгения было еще 25 человек, в том числе его жена. Так как он несколько часов не мог даже пошевелиться, от него не отходили ни на минуту: отпаивали чаем и успокаивали. Но крепкий духом мужчина даже не думал бояться. Спасатели прибыли к месту спустя 15-18 часов после случившегося. Пострадавшего эвакуировали на носилках, но здоровяку было стыдно, что люди надрываются, поэтому часть пути прошел на своих двоих. О том, как после проверки на прочность изменилась жизнь Евгения Александрова в материале «КП»-Иркутск».

Евгения несут на носилках. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Слух так и не стал прежним

- Здравствуйте, Евгений! Это корреспондент «Комсомолки». Как ваши дела?

Порванные лямки рюкзака Евгения. Фото: личный архив Евгения Александрова.

- Все хорошо. Только слышу все еще плоховато. Слух восстановился в среднем на 70%, но левое ухо пострадало сильнее, чем правое. Недавно вновь вернулся к тренировкам. Врачи разрешили.

Первое время после мощного разряда мужчина чувствовал себя будто после серьезного ДТП. Ходил с трудом, практически ничего не слышал, из-за чего в последствии была нарушена речь. И это еще повезло, что обошлось без ожогов!

- Сначала специалисты посоветовали мне курсы для восстановления слуха, но те никак не помогали. Тогда пришлось делать операции по восстановлению перепонок – по одной на ухо. Так меня признали инвалидом 3 группы. К счастью, после Нового года этот статус аннулируется, ведь в итоге я пошел на поправку, - продолжает рассказывать Евгений.

Долгое время тренеру пришлось отказываться от поездок на лифте, полетов и его второй страсти после спорта – походов в горы. Ведь любой скачок давления мог спровоцировать «откат» в восстановлении.

После реабилитации – сразу в горы

Этим летом, как только врачи сняли ограничения, семья Александровых сразу же рванула в походы: хребты, необъятная сибирская тайга, реки и озера. Но в этот раз выше 1,5 тысяч сибиряк решил не подниматься.

- Я осознал, что если бы оказался во время того восхождения один, то скорее всего, замерз бы. Даже на четвереньки встать не мог, а температура в горах намного ниже, чем в городе. Тем более, я упал на холодные камни.

Евгений обожает походы в горы. Фото: личный архив Евгения Александрова.

После случившегося в одиночку Евгений на природе никогда далеко от группы не уходит. К тому же, лес полон диких животных, приближение которых он может попросту не расслышать. За безопасностью папы всегда следят сын и их преданная овчарка.