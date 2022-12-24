Ждет новогоднего чуда. Полицейские Иркутска приютили потерявшегося добермана и ищут ему хозяина

Кобель сидел на одном месте и не хочет уходить Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска просят помощи у горожан, но не в поимке преступника, а в поисках хорошего хозяина для собаки. Черного добермана нашли жители микрорайона Лесной, они обратили внимание, что собака исхудавшая и явно оставленная. Сибиряки позвонили в полицию и рассказали про животное.

- Оперативники осмотрели пса. Четвероногий оказался дружелюбным и спокойно пошел на контакт. Скорее всего, потерялась она больше недели назад. Сейчас хвостатый временно живет в гараже отдела полиции, - рассказали в МВД Иркутской области.

Оказалось, что пес обучен нескольким командам. Возможно, собака убежала от хозяина и заплутала в городе, а может ее оставили. В любом случае, долго жить в гараже доберман не сможет, поэтому в социальных сетях начали поиск желающих забрать его к себе на ПМЖ.

И желающие уже нашлись: несколько человек сказали, что точно заберут пса. Некоторые сибиряки рассказали, что уже приютили несколько бездомных животных, поэтому не смогут взять себе еще и добермана. Тот, кто не был готов стать хозяином питомца, пожелали удачи в поисках и умилились доброму поступку полицейских.

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