Шесть большегрузов столкнулись на трассе «Байкал» в Бурятии. Движение ограничено

На месте работает полиция Фото: МВД республики Бурятия

Шесть грузовых автомобилей столкнулись на трассе Р-258 «Байкал». ДТП произошло между Култушной и Байкальским прибоем на территории Бурятии. Большегрузы следовали по дороге «Иркутск - Чита». Об этом сообщает МВД республики.

- В настоящее время движение транспортных средств ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Ограничения снимут по решению полиции, когда будут установлены некоторые факты, а машины отъедут, уступив дорогу. Во время проверки выяснят причины аварии, чтобы понять степень ответственности каждого из участников ДТП.

В Бурятии сейчас снежно: дороги замело, асфальт становится скользким. В Иркутской области такая же ситуация, снегопады не прекращаются уже который день. 24 декабря, в субботу, из-за ветра поднялась метель.

Ранее «КП-Иркутск» писала, что в Бурятии 24 декабря сошла снежная лавина с пика «Броненосец» в Тункинском районе. Под снегом пострадала женщина, для ее спасения отправили бригаду из 4 человек и одной спецмашины.

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