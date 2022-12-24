Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 декабря 2022 9:08

Женщина пострадала при сходе лавины с пика "Броненосец" в Бурятии

На место происшествия отправили бригаду спасателей
Дарья БОЛЕСОВА
Идет спасательная операция

Идет спасательная операция

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Бурятии около поселения Аршан в Тункинском районе сошла лавина - тонны снега спустились с пика "Броненосец". В диспетчерскую службу обратились очевидцы происшествия, заявив, что под снегом могут быть люди. Об этом сообщает МЧС Бурятии.

- В результате схода снежных масс пострадала женщина. Для проведения спасательных работ привлечены спасатели ПСО-2 Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы, 4 человека и 1 единица техники, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 29 врачей Иркутской области наградили почетными грамотами и благодарностями за спасение военного комиссара Александра Елисеева. В военкома выстрелили в упор прямо в здании комиссариата, его в тяжелом состоянии сначала оперировали в Усть-Илимске, а после на вертолете повезли в Иркутск.