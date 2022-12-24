Женщина пострадала при сходе лавины с пика "Броненосец" в Бурятии

Идет спасательная операция Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Бурятии около поселения Аршан в Тункинском районе сошла лавина - тонны снега спустились с пика "Броненосец". В диспетчерскую службу обратились очевидцы происшествия, заявив, что под снегом могут быть люди. Об этом сообщает МЧС Бурятии.

- В результате схода снежных масс пострадала женщина. Для проведения спасательных работ привлечены спасатели ПСО-2 Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы, 4 человека и 1 единица техники, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 29 врачей Иркутской области наградили почетными грамотами и благодарностями за спасение военного комиссара Александра Елисеева. В военкома выстрелили в упор прямо в здании комиссариата, его в тяжелом состоянии сначала оперировали в Усть-Илимске, а после на вертолете повезли в Иркутск.