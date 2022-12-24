За спасение раненого военкома наградили 29 врачей Иркутской области

Военкома доставляли санитарной авиацией в Иркутск в тяжелом состоянии Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Врачи, которые спасли жизнь раненному военному комиссару из Усть-Илимска, получили почетные грамоты и благодарности от губернатора Иркутской области. За судьбой Александра Елисеева наблюдала вся страна после страшного случая в военкомате: 25-летний сибиряк пришел с оружием в учреждение и в упор выстрелил в комиссара. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов наградил 29 медицинских работников. 16 человек получили почетные грамоты Губернатора Иркутской области, 11 − благодарности главы региона, двум медицинским работникам вручили почетные грамоты министерства здравоохранения Приангарья, - рассказали в пресс-службе.

После ранения Елисеева сначала прооперировали в Усть-Илимске, а позже приняли решение транспортировать на вертолете санитарной авиации в Иркутск. В спасении мужчины принимали участие работники Усть-Илимской городской больницы, Иркутского областного центра медицины катастроф, Иркутской ордена "Знак Почета" областной клинической больницы.

Напавшего на военкома арестовали, идет расследование. На месте происшествия преступника задержали сотрудники Росгвардии.

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