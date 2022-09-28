Суд Усть-Илимска арестовал мужчину, стрелявшего в военкома, на два месяца

Он проведет под стражей до 26 ноября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Корреспонденту "КП-Иркутск" подтвердили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда избрание меры пресечения для 25-летнего напавшего на военкома. Его арестовали на два месяца, вплоть до 26 ноября. Такое решение суд принял сегодня, 28 сентября.

Пока что в законную силу постановление не вступило, на это нужно минимум 3 дня. Сейчас продолжается расследование в отношении напавшего, против него возбудили уголовное дело. Напомним, 25-летний житель Усть-Илимска пришел в военкомат и практически в упор выстрелил в военного комиссара. После его схватили сотрудники Росгвардии.

Сейчас военком Александр Елисеев находится в Иркутске, его привезли на борту санавиации со спецбригадой медиков. Он находится в очень тяжелом состоянии на ИВЛ, врачи борются за его жизнь.

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