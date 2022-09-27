Раненый военком прибыл из Усть-Илимска в Иркутск на борту санитарной авиации

Военком сейчас находится на ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о прибытии раненного военкома Александра Елисеева из Усть-Илимска в областной центр. Его перевезли на борту санавиации, его состояние оценивают как крайне тяжелое.

- Его везут в Иркутскую областную клиническую больницу. После осмотра специалистов будет определена дальнейшая тактика лечения. Буду держать вас в курсе, - рассказал в соцсетях Игорь Кобзев.

Напомним, военком получил многочисленные ранения в понедельник, 26 сентября. 25-летний житель Усть-Илимска пришел в военкомат с огнестрельным оружием. После нападавшего схватили сотрудники Росгвардии. В региональном СК возбудили уголовное дело.

Напомним, для перевозки спасения Александра Елисеева в Усть-Илимск из областного центра отправили команду врачей в составе травматолога, торакального хирурга, анестезиолога и реаниматолога.

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