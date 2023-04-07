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Общество7 апреля 2023 8:59

Отвечайте на вопросы и выигрывайте бытовую технику: крупная торговая сеть приготовила подарки для слушателей программы «Картина недели»

В прямом эфире состоится розыгрыш бытовой техники для жителей Братска
Отвечайте на вопросы и выигрывайте бытовую технику: крупная торговая сеть приготовила подарки для слушателей программы «Картина недели». Фото: ООО "Маяк"

Отвечайте на вопросы и выигрывайте бытовую технику: крупная торговая сеть приготовила подарки для слушателей программы «Картина недели». Фото: ООО "Маяк"

Сегодня в эфире Радио «Комсомольская правда» в 18.00 - представители торговой сети «ХлебСоль» Яна Абалымова и Анатолий Лобанович.

Гости придут с подарками. В прямом эфире состоится розыгрыш бытовой техники для жителей Братска - полезная бытовая техника для кухни: два тостера, блендер, чайник, миксер, мясорубка, набор посуды Tefal, микроволновая печь и морозильный ларь - всего 25 призов.

Не пропустите! Телефон прямого эфира 8 (3952) 208-005

Радио «Комсомольская правда»

99,5 FM в Братске, 91,5 FM в Иркутске

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